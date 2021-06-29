Bé gái 2 tuổi ở Nghệ An đi lạc giữa đêm tối mù trên đường quốc lộ đông phương tiện qua lại nhưng gia đình không hay biết

Trên đường tuần tra, tổ CSGT Đội Số 3 của Phòng CSGT tỉnh Nghệ An bất ngờ phát hiện một bé gái khoảng 2 tuổi đi lạc giữa đường trong đêm tối.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 29/6, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Nghệ An cho biết lực lượng CSGT Đội Số 3 của Phòng CSGT tỉnh này vừa giúp đưa 1 em bé đi lạc trên đường Hồ Chí Minh trong đêm tối về nhà an toàn.

Trước đó, vào khoảng 19h30 ngày 26/6, tổ công tác Đội CSGT Đường Bộ Số 3 - Phòng CSGT Nghệ An gồm đại úy Nguyễn Anh Tuấn - Đội phó và đại úy Dư Văn Trí, thượng úy Nguyễn Đình Đồng, làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên đường Hồ Chí Minh.

Khi xe đi đến Km 666+750m (Thuộc xóm 1, Nghĩa Bình, Tân Kỳ, Nghệ An), tổ công tác phát hiện phía trước 1 bé gái khoảng 2 tuổi đang đi lạc, đứng một mình giữa đường. Thời điểm này, trời rất tối, đường không có đèn chiếu sáng, phương tiện đi lại tốc độ cao nên rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. Ngay lúc đó, các cán bộ trong tổ đã xuống cảnh báo các phương tiện và đưa cháu bé vào lề đường.

Bé gái đi lạc trong đêm tối tại đường quốc lộ - Ảnh: Người Lao Động

Các chiến sĩ trong tổ công tác sau đó đã gõ cửa nhà nhiều người dân tìm người thân cho cháu bé đi lạc. Sau đó, tổ công tác đã đưa được cháu bé về với mẹ là chị H.T.Q., trú xã Nghĩa Bình. Theo gia đình, do bất cẩn nên đã để cháu đi lạc ra đường trong đêm tối mà không hay biết.

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