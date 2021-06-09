Công an vào cuộc điều tra làm rõ vụ bé gái 15 tuổi từ vùng dịch TP.HCM về Cà Mau sinh con

Vụ việc sản phụ 15 tuổi quê Cà Mau về từ vùng dịch TP.HCM chuyển dạ và sinh con đang được công an vào cuộc điều tra làm rõ.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, sản phụ 15 tuổi có hộ khẩu ở ấp 5, xã Khánh Tiến, huyện U Minh. Tuy nhiên, từ 5 tuổi cô bé theo mẹ đến sinh sống tại xã Xuân Thới Thuận, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Đến ngày 30/5, bé gái 15 tuổi cùng mẹ về ấp 5 xã Khánh Tiến và ngày 1/6 đến Trạm Y tế xã Khánh Tiến khai báo y tế và được quyết định cách ly tại nhà. Đến ngày 4/6, thai phụ này có dấu hiệu chuyển dạ nên Trạm Y tế xã Khánh Thuận tiến hành chuyển sản phụ tới Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau.

Bé gái 15 tuổi có kết quả âm tính trước khi sinh con - Ảnh: Tiền Phong

Liên quan đến vụ việc nói trên, báo Tiền Phong cũng đưa tin, Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau thông tin, tối ngày 4/6, thai phụ 15 tuổi sinh thường, xuất viện vào sáng ngày 8/6. Khi sản phụ này vào nhập viện, Bệnh viện Sản- Nhi Cà Mau có lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính với Covid-19.

Người nhà của sản phụ 15 tuổi trình bày với cơ quan chức năng, sản phụ từng cho gia đình biết là có quen, quan hệ tình dục với T.V.T, 18 tuổi, ở Hóc Môn (TP.HCM). Việc sản phụ 15 tuổi sinh con, Sở Lao động - Thương binh - Xã hội tỉnh Cà Mau có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND huyện U Minh, chỉ đạo Công an huyện phối hợp UBND xã Khánh Tiến làm rõ việc mang thai, sinh con của trẻ em gái nói trên. Đồng thời, thực hiện quy trình hỗ trợ can thiệp theo quy định.

Hà Nội: Sản phụ đẻ rơi khi đang đứng chờ khai báo y tế tại bệnh viện Trong lúc đang làm thủ tục khai báo y tế tại bệnh viện đa khoa Đông Anh, một sản phụ bất ngờ sinh con và đã được các y, bác sĩ của bệnh viện cấp cứu kịp thời.

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