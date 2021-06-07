Vụ việc 1 nam thanh niên ở Nghệ An bị 1 nhóm người bắt giữ, hành hạ rồi đào hố chôn sống từng một thời gian gây phẫn nộ dư luận. Ngay sau khi công an vào cuộc, kẻ quay clip đã bỏ trốn lên Tây Nguyên.

Theo thông tin từ báo Pháp luật Plus, ngày 7/6, Công an huyện Quỳ Hợp, Nghệ An cho biết cơ quan chức năng đã bắt giữ đối tượng truy nã là Lê Đình Bảo (SN 1991, trú tại Đà Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An). Lê Đình Bảo là đối tượng bị truy nã liên quan đến vụ việc chôn sống nam thanh niên gây chấn động dư luận trước đó.

Trước đó, vào ngày 24/3, Lê Đình Bảo cùng với 13 đối tượng khác trú tại TP.Vinh, Nghệ An và Hà Tĩnh bắt giữ N.Q.V. (SN 2004, trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), sau đó nhóm đối tượng ép buộc N.Q.V. cởi bỏ quần áo và có hành vi chôn sống nam thanh niên này. Lê Đình Bảo dùng điện thoại cá nhân quay video lại quá trình chôn sống nam thanh niên rồi phát tán lên trên mạng xã hội. Báo Người Lao Động cũng đưa tin về vụ việc này, theo cơ quan công an, nguyên nhân dẫn đến việc nhóm đối tượng này đã bắt giữ V. rồi tra tấn được xác định là để đòi lại 2 chiếc xe máy mà trước đó V. đã thuê của nhóm này nhưng không trả. Kẻ cầm đầu đã chỉ đạo đàn em đi tìm, bắt bằng được N.Q.V. (17 tuổi, trú thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) để răn đe, đe dọa V. phải trả 2 chiếc xe máy trên.

V. bị trói tay, trùm bao tải lên đầu rồi thả xuống hố đất - Ảnh: Người Lao Động Sự việc trên thu hút sự quan tâm rất lớn của quần chúng nhân dân, khiến dư luận phẫn nộ. Báo Pháp Luật Plus cho hay, sau khi vào cuộc điều tra, Công an TP.Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 9 đối tượng liên quan về hành vi “Bắt, giữ người trái pháp luật”. Riêng đối tượng chủ mưu Lê Đình Bảo sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Bảo bị phát lệnh truy nã về tội “Bắt giữ người trái pháp luật” (quy định tại Điều 157, Bộ luật Hình sự). Từ nguồn tin trinh sát của Ban Công an xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp báo về, đối tượng Lê Đình Bảo hiện đang lẩn trốn tại các tỉnh Tây Nguyên. Công an huyện Quỳ Hợp đã báo cáo và phối hợp với Phòng PC01 – Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án truy bắt và cử tổ công tác vào các tỉnh Tây Nguyên để phối hợp truy bắt đối tượng. Đến ngày 27/5, tổ công tác của Công an xã Châu Quang và Phòng PC01 – Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ thành công Lê Đình Bảo khi đối tượng này đang lẩn trốn tại khu dân cư trên địa bàn TP.Buôn Mê Thuột, tỉnh Đăk Lắk. Tổ công tác đã tiến hành dẫn giải đối tượng Lê Đình Bảo về bàn giao cho Công an TP.Vinh để phục vụ quá trình điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ 'chôn sống' nam thanh niên: Đối diện tội danh Bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản Chuyên gia pháp lý cho rằng, hành vi của các đối tượng đã xâm phạm đến quyền tự do thân thể và quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ.

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