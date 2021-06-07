Bắt giữ đối tượng quay clip chôn sống nam thanh niên như thời trung cổ

Xã hội 07/06/2021 19:56

Vụ việc 1 nam thanh niên ở Nghệ An bị 1 nhóm người bắt giữ, hành hạ rồi đào hố chôn sống từng một thời gian gây phẫn nộ dư luận. Ngay sau khi công an vào cuộc, kẻ quay clip đã bỏ trốn lên Tây Nguyên.

Theo thông tin từ báo Pháp luật Plus, ngày 7/6, Công an huyện Quỳ Hợp, Nghệ An cho biết cơ quan chức năng đã bắt giữ đối tượng truy nã là Lê Đình Bảo (SN 1991, trú tại Đà Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An).

Lê Đình Bảo là đối tượng bị truy nã liên quan đến vụ việc chôn sống nam thanh niên gây chấn động dư luận trước đó.

Trước đó, vào ngày 24/3, Lê Đình Bảo cùng với 13 đối tượng khác trú tại TP.Vinh, Nghệ An và Hà Tĩnh bắt giữ N.Q.V. (SN 2004, trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), sau đó nhóm đối tượng ép buộc N.Q.V. cởi bỏ quần áo và có hành vi chôn sống nam thanh niên này. Lê Đình Bảo dùng điện thoại cá nhân quay video lại quá trình chôn sống nam thanh niên rồi phát tán lên trên mạng xã hội.

Báo Người Lao Động cũng đưa tin về vụ việc này, theo cơ quan công an, nguyên nhân dẫn đến việc nhóm đối tượng này đã bắt giữ V. rồi tra tấn được xác định là để đòi lại 2 chiếc xe máy mà trước đó V. đã thuê của nhóm này nhưng không trả. Kẻ cầm đầu đã chỉ đạo đàn em đi tìm, bắt bằng được N.Q.V. (17 tuổi, trú thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) để răn đe, đe dọa V. phải trả 2 chiếc xe máy trên.

chon song 1
V. bị trói tay, trùm bao tải lên đầu rồi thả xuống hố đất - Ảnh: Người Lao Động

Sự việc trên thu hút sự quan tâm rất lớn của quần chúng nhân dân, khiến dư luận phẫn nộ.

Báo Pháp Luật Plus cho hay, sau khi vào cuộc điều tra, Công an TP.Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 9 đối tượng liên quan về hành vi “Bắt, giữ người trái pháp luật”.

Riêng đối tượng chủ mưu Lê Đình Bảo sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Bảo bị phát lệnh truy nã về tội “Bắt giữ người trái pháp luật” (quy định tại Điều 157, Bộ luật Hình sự).

Từ nguồn tin trinh sát của Ban Công an xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp báo về, đối tượng Lê Đình Bảo hiện đang lẩn trốn tại các tỉnh Tây Nguyên.

Công an huyện Quỳ Hợp đã báo cáo và phối hợp với Phòng PC01 – Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án truy bắt và cử tổ công tác vào các tỉnh Tây Nguyên để phối hợp truy bắt đối tượng.

Đến ngày 27/5, tổ công tác của Công an xã Châu Quang và Phòng PC01 – Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ thành công Lê Đình Bảo khi đối tượng này đang lẩn trốn tại khu dân cư trên địa bàn TP.Buôn Mê Thuột, tỉnh Đăk Lắk.

Tổ công tác đã tiến hành dẫn giải đối tượng Lê Đình Bảo về bàn giao cho Công an TP.Vinh để phục vụ quá trình điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ 'chôn sống' nam thanh niên: Đối diện tội danh Bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản

Vụ 'chôn sống' nam thanh niên: Đối diện tội danh Bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản

Chuyên gia pháp lý cho rằng, hành vi của các đối tượng đã xâm phạm đến quyền tự do thân thể và quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ.

Xem thêm
Từ khóa:   chôn sống nam thanh niên bị chôn sống bắt giữ kẻ cầm đầu vụ chôn sống nam thanh niên

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 4 giờ 47 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 5 giờ 17 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 5 giờ 37 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 47 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 6 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1