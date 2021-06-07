Tây Ninh: Thông báo khẩn truy tìm nam thanh niên bỏ trốn khỏi khu cách ly

Hôm nay 7/6, Sở Y tế Tây Ninh đã ra thông báo khẩn truy tìm nam thanh niên trốn khỏi khu cách ly. Được biết nam thanh niên này là người nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Tây Ninh.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, hôm nay (7/6), Sở Y tế tỉnh Tây Ninh có thông báo khẩn, tìm kiếm Trương Quốc Cường (SN 1991, thường trú tại số 26 ngõ 136 tổ 5C Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội).

Theo đó, vào khoảng 8h30 hôm nay (7/6), tổ y tế đi đo thân nhiệt tại Phòng 7C, không thấy Trương Quốc Cường. Trích xuất camera khu cách ly, phát hiện Cường trốn khỏi khu cách ly ra ngoài vào lúc 0h38 cùng ngày. Trương Quốc Cường nhập cảnh vào Việt Nam vào ngày 31/5 và được đưa đi cách ly cùng ngày tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên (K71). Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 1/6 là âm tính.

Thông báo khẩn của Sở Y tế Tây Ninh - Ảnh: Tiền Phong

Sở Y tế đề nghị người dân, các lực lượng chức năng, phát hiện đối tượng Trương Quốc Cường giữ lại và liên hệ cơ quan chức năng hoặc y tế địa phương để đưa đi cách ly đúng quy định.

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