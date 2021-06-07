Trên đường đi học thêm về, bé gái cùng các bạn chơi trốn tìm gần khu vực sông Hiếu, không may trượt chân đuối nước tử vong.

Theo thông tin từ báo Giáo dục và Thời đại, vào lúc hơn 9h ngày 7/6, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo từ người dân và lực lượng công an địa phương về việc có người đuối nước tại khu vực đập ngăn mặn sông Hiếu (thuộc khu phố 4, phường Đông Thanh, TP.Đông Hà).

Cơ quan chức năng có mặt tại khu vực xảy ra vụ việc để tìm kiếm nạn nhân - Ảnh: Giáo dục và Thời đại

Ngay lập tức, đơn vị đã điều động 3 xe chuyên dụng cùng các cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, tổ chức khoanh vùng, đánh giá tình hình và triển khai công tác tìm kiếm người bị nạn. Sau hơn 1 giờ đồng hồ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em T.T.M.D. (SN 2011, trú tại địa phương) đưa lên bờ. Theo lời người thân nạn nhân, em D. đi học thêm về rồi chơi trốn tìm cùng nhóm bạn ở khu vực trên thì không may xảy ra sự việc đau lòng này. Được biết, em D. là học sinh giỏi, có gia cảnh khó khăn, bố làm nghề chạy taxi nhưng đang bị bệnh.

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