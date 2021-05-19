Trong lúc theo bố mẹ đi đánh cá, chiếc thuyền không may bị lật khiến 2 cháu bé đuối nước thương tâm.

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, khoảng 21 giờ ngày 18/5, gia đình anh T.V.Q. và vợ là N.T.T. làm nghề chài lưới, mang theo hai con nhỏ là: T.V.T. (9 tuổi) và T.T.T. (8 tuổi) lên thuyền đi đánh cá trên sông Đào. Khi thuyền chạy đến đoạn sông qua địa bàn huyện Nghĩa Hưng, phần chân vịt bất ngờ vướng vào lưới đánh cá, khiến chiếc thuyền chòng chành, sau đó bị lật.

Do không biết bơi, hai cháu nhỏ đều bị đuối nước, chìm xuống sông. Dù đã được lực lượng cứu hộ và người dân địa phương nhanh chóng tìm kiếm, đưa lên bờ nhưng các cháu không qua khỏi.

Bà con lối xóm đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình - Ảnh: Nhân Dân

Nhận được thông tin, lãnh đạo xã Yên Trị, huyện Ý Yên đã xuống chia sẻ, thăm hỏi và hỗ trợ gia đình gặp nạn ba triệu đồng. Theo lãnh đạo xã Yên Trị, hoàn cảnh nhà anh Q., chị T. rất khó khăn. Hai vợ chồng và các con có hộ khẩu thường trú tại xã Yên Trị, nhưng lại thuê nhà ở xã Yên Nhân (cùng huyện) để tiện cho việc đánh bắt cá. Hai cháu nhỏ cũng học tập tại xã Yên Nhân.

Khung cảnh tang tóc thương tâm của gia đình nghèo - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Qua vụ việc đau lòng trên, chính quyền, cơ quan chức năng địa phương khuyến cáo người dân làm nghề chài lưới, nhất là thường xuyên đánh bắt cá đêm trên các dòng sông lớn có mực nước sâu, dòng chảy mạnh phải đặc biệt chú ý an toàn, không nên mang theo con nhỏ lên thuyền để tránh những tai nạn đáng tiếc, thương tâm tương tự.

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