Mới đây trên MXH xuất hiện clip ghi lại cảnh trẻ mầm non bị một người phụ nữ nhét giẻ vào miệng khiến CĐM vô cùng bức xúc và phẫn nộ.

Theo thông tin từ VietNamNet, trên MXH đang lan truyền về đoạn clip ghi lại cảnh trẻ mầm non bị một người phụ nữ ở Thái Bình dùng tay nhét giẻ vào miệng.

Trong đoạn clip, sau khi bịt miệng cháu bé bằng giẻ, người phụ nữ còn nắm chặt tay chân để bé không giãy giụa, mặc cho bé khóc.

Bé trai bị nhét giẻ vào miệng, tay bi giữ chặt - Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip dài khoảng 10 giây được 1 tài khoản chia sẻ. Người này cho rằng vụ việc xảy ra tại nhóm lớp Mầm non ở TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Theo như người đăng tải clip này giới thiệu, thì trước đây chị từng làm việc tại nhóm lớp mầm non này.

Chủ clip cho biết, chị chia sẻ sự việc để lên án hành động của người phụ nữ được chủ nhóm lớp nhờ hỗ trợ mình, cũng như nhóm lớp mầm non này. Chị nói: “Khi em viết ra bài này, em đã suy nghĩ rất nhiều. Em có nên đưa ra pháp luật để trừng trị bạn kia hay không! Tuổi bạn còn quá trẻ và bạn còn là con gái. Nhưng đến 23h tối ngày 27/6/2021, em nhận được cuộc gọi và tin nhắn đe doạ".

Liên quan đến vụ việc này, báo Tuổi Trẻ cũng đưa tin, ngày 29/6, ông Nguyễn Văn Nam, chủ tịch UBND phường Tiền Phong, TP.Thái Bình cho biết ông đã xem bài viết cùng hình ảnh kèm theo và đã báo cáo Phòng giáo dục và đào tạo thành phố, đồng thời yêu cầu Công an phường khẩn trương xác minh. Ông cho biết, trường mầm non được nhắc đến trong bài viết của chủ tài khoản là lớp mầm non tư thục SV, được thành lập từ ngày 3/7/2020 tại phường Tiền Phong, TP.Thái Bình, do bà G. làm chủ.

Theo quyết định thành lập, lớp mầm non này có 3 giáo viên, bà G. chịu trách nhiệm quản lý trước Phòng giáo dục và đào tạo TP.Thái Bình và UBND phường Tiền Phong về công tác chăm sóc, giáo dục trẻ tại đây.

Ngay sau khi thông tin và hình ảnh sự việc trên được đăng tải, lớp mầm non tư thục SV đã tạm dừng hoạt động, khóa trái cửa. Bà G., chủ cơ sở mầm non này cho biết hiện đang làm việc với cơ quan chức năng về cụ việc trên.

Cũng trong ngày 29/6, gia đình cháu bé cũng cho biết đã có đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng đề nghị làm rõ việc cháu bị bạo hành.

Hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Cha dượng bạo hành bé trai 6 tuổi, dùng dao cắt thịt, dí thuốc lá cháy mặt nhưng mẹ ruột lại che giấu? Bé trai 6 tuổi ở Sóc Trăng nhiều lần bị cha dượng bạo hành, cầm thuốc châm vào mặt và đùi, dùng dao gây thương tích trên ngực và vai một cách dã man.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/du-luan-phan-no-truoc-clip-tre-mam-non-bi-nhet-gie-vao-mieng-lop-mau-giao-dung-hoat-dong-ngay-sau-do-410520.html