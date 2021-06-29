Mẹ bỉm sữa mải mê tám chuyện cùng hàng xóm, trẻ nhỏ lao ra trước đầu ôtô khiến người xem ‘hú vía’

Trong lúc người mẹ đang buôn chuyện cùng hàng xóm thì đứa trẻ chạy nhào ra trước đầu ôtô.

Mạng xã hội đang xôn xao với một clip nói về việc lơ là trong lúc chăm coi em nhỏ tại gia đình. Tài khoản đăng video còn cảnh báo rằng: “Quá nguy hiểm! Các mẹ trông con chú ý nhé!”.

Sau khi phát hiện con mình trước đầu xe người mẹ đã tá hỏa ôm chầm lấy cháu trên tay

Cụ thể trong clip trên một chiếc ôtô màu đen của nhà hàng xóm khi vừa vào đến sân thì bà mẹ đã chạy ra trò chuyện rối rít mà quên luôn cậu con trai. Ngay sau đó điều đáng tiếc đã xảy ra khi cậu con trai một mình chạy lên phía trước đầu ôtô và đã xảy ra tai nạn nhỏ.

Chiếc xe vào ngõ và bà mẹ xuất hiện chuẩn bị buôn chuyện cùng người quen - Ảnh: Chụp từ clip

Trong phút bất cẩn cháu bé đã ra trước đầu xe tuy nhiên người mẹ đã phát hiện và bế cháu trên tay - Ảnh: Chụp từ clip

Cư dân mạng thở phào nhẹ nhõm vì không xảy ra tình trạng nghiêm trọng cho cháu bé và sức khỏe của em cũng không bị ảnh hưởng. Đây cũng là bài học xương máu cho các bà mẹ bỉm sữa có con nhỏ nên cẩn thận hơn trong lúc chăm sóc để tránh tình huống xấu nhất có thể xảy ra nếu có tai nạn.

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