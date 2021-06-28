Đang 'sung sướng' ôm hôn bạn gái thì tài xế bấm còi inh ỏi, thanh niên phang nát kính ôtô trong 1 nốt nhạc

Xã hội 28/06/2021 07:41

Chuyện những cặp đôi tình tứ nơi công cộng luôn khiến thiên hạ nhức mắt tuy nhiên mới đây một cặp đôi đã bị bác tài trêu trong lúc hôn nhau, sự việc sau đó khiến người xem ngỡ ngàng.

Ngoài công viên, những bụi cây hay các khu vắng vẻ luôn có các cặp đôi tranh thủ tình tứ. Mới đây cư dân mạng đã “đào” lên một clip có hai nhân vật đứng dưới tán cây xanh chuẩn bị trao cho nhau nụ hôn nồng thắm. Thế nhưng điều bất ngờ đã xảy ra sau đó.

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Sự việc diễn ra khá nhanh khiến tài xế trở tay không kịp 

Chuyện là một bác tài xế đứng gần đã trông thấy và có ý định trêu cả hai khi bấm còi inh ỏi. Những tưởng hai nhân vật kia sẽ đi chỗ khác tiếp tục “đóng phim” nào ngờ anh chàng cầm cục đá to tướng tiến thẳng đến ô tô phang vào kính khiến miểng văng tung tóe.

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Sau khi bị bác tài bấm còi inh ỏi trong lúc hôn người yêu, thanh niên tiến đến phang vỡ kính xe - Ảnh: Chụp từ clip

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Bác tài chắc có lẽ cũng không lường trước được sự việc trên. Âu đây cũng là bài học xương máu cho nhiều tài xế khi đi đường lỡ có gặp cảnh này cũng nên đánh xe đi luôn thay vì chọc ghẹo thiên hạ, dễ rước họa vào thân.

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