Đi thăm mẹ công nhân, bé trai đạp xe từ Hà Giang xuống tận Hải Phòng, bị mất balo và xe đạp

Vượt đường xa xuống tận Hải Phòng để gặp mẹ cho thỏa nỗi nhớ, cậu bé bị mất balo và xe đạp nhưng rất may đã được nhiều người giúp đỡ.

Theo nguồn tin từ Ngoisao.net, thiếu niên kể tên là Hoàng Văn Quyến (SN 2006, học lớp 9), người dân tộc Tày, đang sinh sống cùng bố đẻ, bà nội và em gái ở Hà Giang. Vào ngày 23/6, do được nghỉ hè nên em quyết định đạp xe xuống Hải Phòng thăm mẹ là Nông Thị Mây (38 tuổi). Được biết, chị Mây xuống Hải Phòng để làm công nhân và đang ở trọ trên đường Phạm Văn Đồng, Dương Kinh, Hải Phòng.

Bé trai 15 tuổi đạp xe từ Hà Giang xuống Hải Phòng gặp mẹ - Ảnh: Ngoisao.net

Trong thời gian đạp xe, đoạn đi tới Phú Thọ, Quyến quá mệt nên quyết định dừng lại bên đường và ngủ. Không ngờ khi tỉnh lại thì cả balo và xe đạp của cậu cũng bị mất hết. Nhưng do gặp được nhiều người tốt, cậu bé được cho đi nhờ đến tận Hải Phòng.

2 giờ sáng ngày 26/6, khi Quyến đang đi bộ qua chốt an ninh trật tự tại khu vực chân cầu Võ Nguyên Giáp - Hải Phòng, hai công an quận Dương Kinh (TP Hải Phòng) phát hiện nên đã giữ lại và hỏi chuyện.

Quyến được công an quận Dương Kinh đưa về trụ sở - Ảnh: Thanh Niên

Theo Thanh Niên, sau khi được gọi lại hỏi chuyện, Quyến kể về việc đạp xe thăm mẹ, Công an quận Dương Kinh đã giúp đỡ cậu bé tìm được địa chỉ chính xác của mẹ nhưng không ngờ mẹ Quyến đã về quê. Liên lạc về nhà Quyến thì được biết bố mẹ cháu đã báo Công an xã Vĩnh Phúc về việc cháu đang bị lạc và chưa tìm thấy.

Được biết, bố cháu Quyến là Hoàng Trung Kiện, sinh năm 1982 và mẹ là Nông Thị Mây, sinh năm 1983, là người dân tộc Tày, trú tại xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Ngay trong đêm, Quyến đã được liên lạc với bố mẹ mình và báo bình an. Công an quận Dương Kinh đã đưa cháu bé về trụ sở, mua đồ ăn, cho cháu bé nghỉ ngơi để đợi bố mẹ xuống đón.

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