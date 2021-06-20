Xôn xao quả mít 'đột biến' giá 8 tỷ đồng nhiều người đòi mua và sự thật khiến ai cũng cười 'ná thở'

Quả mít "đột biến" dưới đây khiến nhiều người một phen bất ngờ khi được định giá tới tận 8 tỷ đồng. Chưa biết thật giả nhưng "quả mít đắt giá" này đã gây nên sự chú ý của cư dân mạng.

Hiện tại là thời điểm mà mít đang đến mùa vài cực sai quả cho nên đi đến đâu cũng thấy dân tình khoe 1001 sắc thái của quả mít. Mới đây, một quả mít "đột biến" được chia sẻ trên TikTok đã trở thành chủ đề bàn tán của nhiều cư dân mạng.

Trong gia đình, luôn có một đứa con ngỗ nghịch và không giống các anh chị em. Quả mít này cũng vậy. Không chịu lớn như cách bình thường, quả mít này lại nứt ra, để lộ những múi mít bên trong.

Quả mít 'lạ' với những múi mít lộ cả ra ngoài - Ảnh: TikTok

Theo chủ nhân của cây mít này, ngay từ lúc chưa chín, quả mít trên đã "ngịch ngợm" mà nứt hết ra như vậy. Lâu dần, do tiếp xúc nhiều với không khí, những phần ruột mít cũng biến thành màu xanh mang lại cho nó một vẻ ngoài khá là "kỳ dị".

Tuy nhiên, nếu không sở hữu một vườn mít thì ít ai có thể chứng kiến được hiên tượng này. Cư dân mạng thi nhau bày tỏ sự ngạc nhiên. Nhiều người nhanh nhảu định giá quả mít lên con số... 8 tỷ đồng.

Theo chủ nhân cây mít, từ khi chưa chín, quả mít đã nứt ra rồi - Ảnh: TikTok

- Quả mít đột biến chắc luôn.

- Quả mít này đột biến.

- Mạnh dạn trả giá 8 tỷ.

- Trái mít nở hoa.

- Mít lai dừa nước à?

Tuy nhiên, màn trả giá trên chỉ là "nói mồm" thôi vì ai cũng biết quả mít trên đã bị hỏng và chẳng ai trả 8 tỷ cho một trái mít không ăn được cả. Trước đó, cũng từng có người chia sẻ mít bị nứt và lòi hết múi ra ngoài như thế này.

Trước đây, cũng có một quả mít làm xôn xao CĐM khi chín lộ cả những múi mít bên trong - Ảnh: TikTok

Rất nhiều cư dân mạng đã vào bình luận về trái mít lạ kỳ này. Người thì cho rằng mít có lẽ cũng như người, vì nóng quá mà "phát ban" nhưng cũng có ý kiến cho rằng đây là đặc trưng của loại mít mật, khi để già quá trên cây không chịu hái thì sẽ xảy ra hiện tượng mọc mầm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xon-xao-qua-mit-dot-bien-gia-8-ty-dong-nhieu-nguoi-doi-mua-va-su-that-khien-ai-cung-cuoi-na-tho-409534.html