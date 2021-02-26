Cách làm sữa chua mít thơm nức mũi, đơn giản mà ngon không kém ngoài hàng

Với vị chua ngọt dễ chịu cùng nhiều kết hợp topping đa dạng ăn kèm như trân châu, hạt é, thạch dừa… sữa chua mít là món ăn tráng miệng “ăn mãi không chán”.

Sữa chua mít được biết đến là món ăn tráng miệng ngon mát, tràn đầy hương vị trái cây được giới trẻ ưa chuộng. Hương vị thơm lừng của mít kết hợp với vị sữa chua chua ngọt đủ sức chinh phục ngay từ miếng đầu tiên.

Mít là một loại trái cây miền nhiệt đới, có hương thơm nức mũi, màu vàng đặc trưng và vị ngọt đậm đà lưu vị sau khi ăn. Có đa dạng loại mít khác nhau như tố nữ, mít dừa, mít Thái, mít cao sản… Khi tiến hành công thức sữa chua mít, có thể dùng bất cứ loại mít nào nhưng tốt nhất vẫn là dùng mít dừa vừa chín tới.

Thay vì mua dùng sữa chua mít ngoài hàng, bạn có thể học cách làm sữa chua mít tại nhà vừa thơm ngon đặc sắc vừa đảm bảo vệ sinh an toàn và chất lượng.

Mặc dù mít có tính nhiệt nhưng khi kết hợp với sữa chua sẽ giảm bớt hơn và không khiến bạn cảm thấy nóng trong người và bị nổi mụn.

Khi tiến hành công thức sữa chua mít, có thể dùng bất cứ loại mít nào nhưng tốt nhất vẫn là dùng mít dừa vừa chín tới

1. Cách làm sữa chua mít tại nhà

+ Nguyên liệu làm sữa chua mít

500ml sữa tươi không đường

100gr mít chín

100ml sữa đặc

1 hũ sữa chua cái

Dụng cụ: nồi nấu, máy ủ sữa chua hoặc thùng xốp, lọ thuỷ tinh đựng sữa chua…

+ Các bước tiến hành

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Mít: Nên chọn những quả mít có múi gầy, dai. Cắt bỏ phần vỏ và lột bỏ phần xơ mít. Sau đó tách để riêng phần thịt mít. Hoặc bạn cũng có thể cắt hoặc xé nhỏ thành từng sợi nhỏ tuỳ theo sở thích.

Cắt hoặc xé nhỏ mít thành từng sợi nhỏ tuỳ theo sở thích

Cần chuẩn bị các loại topping trái cây khác như nhãn, vải, trân châu, thạch dừa trước khi chế biến sữa chua.

Bước 2: Làm sữa chua

Đổ sữa tươi và sữa đặc vào nồi và khuấy đều bằng nuống. Đun trên bếp ở lửa liu riu cho sữa ấm khoảng 30 – 40 độ. Tắt bếp và để nguội phần sữa.

Đổ sữa chua cái vào và trộn đều các nguyên liệu này hòa tan lại với nhau. Tiếp theo, múc sữa chua vào từng hũ đựng thuỷ tinh, đậy nắp kín và đem sữa chua đi ủ.

Múc sữa chua vào từng hũ đựng thuỷ tinh, đậy nắp kín và đem sữa chua đi ủ

Bước 3: Ủ sữa chua

Đặt lần lượt từng hũ sữa chua vào nồi ủ và rót nước ấm khoảng 50 độ C, ngập đến ½ hũ sữa chua.

Đậy kín nắp lại và ủ trong vòng 6-8 tiếng đồng hồ. Để men sữa chua được ổn định, cứ sau khoảng 30 phút thì thay nước hoặc châm thêm nước ấm.

Đậy kín nắp lại và ủ sữa chua trong vòng 6-8 tiếng đồng hồ

Bước 4: Hoàn thiện món sữa chua mít

Khi sữa chua đã được ủ xong, bạn lấy từng hũ để ngoài và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 30 phút.

Cho sữa chua vào tô hoặc chén đựng, thêm topping mít tươi, thạch rau câu, nhãn, vải, kiwi… tuỳ theo sở thích và thưởng thức.

Trang trí ly sữa chua mít với trân châu, topping

2. Cách làm sữa chua mít ngon với công thức đơn giản

Sữa chua mít là món ăn vặt ngon được rất nhiều bạn muốn biết công thức để làm. Cùng tìm hiểu cách làm sữa chua mít xem có khó hay là dễ.

+ Nguyên liệu làm sữa chua mít

Sữa chua: 5 hộp.

Sữa đặc (có đường).

Mít: 300 gram (đã bóc hạt).

Lê: 2 quả.

Bột năng.

Màu thực phẩm.

Thạch rau câu (nếu bạn thích).

Nước cốt dừa (nếu bạn thích).

1 cái rây.

Dao, bát tô to.

+ Các bước tiến hành

Bước 1: Chuẩn bị mít

Xé mít ra thành miếng nhỏ hoặc cắt nhỏ các múi mít thành từng sợi. Để món sữa chua được ngon hơn, cần chọn mít dày múi, mọng, dai và ít xơ.

Xé mít ra thành miếng nhỏ hoặc cắt nhỏ các múi mít thành từng sợi

Bước 2: Chuẩn bị lê

Rửa lê thật sạch rồi gọt bỏ vỏ. Thái thành hình hạt lựu.

Lê thái thành hình hạt lựu

Bước 3: Trộn đều lê đã thái hạt lựu với bột năng

Ngâm lê đã được thái hạt lựu trong nước một lúc rồi vớt ra để cho ráo nước. Sau đó, cho bột năng vào trộn đều để bột phủ lên lê thật đều. Tiếp đó, dùng rây để loại hết phần bột còn thừa trên lê.

Cho bột năng vào trộn đều để bột phủ lên lê thật đều

Bước 4: Cho lê đã tẩm bột năng vào luộc

Đun sôi nước rồi đổ lê đã tẩm bột năng vào để luộc. Đun cho đến khi thấy lê trong veo thì vớt lê ra và cho vào một tô nước lạnh. Đây là cách nhằm để lê không bị dính vào nhau.

Cho lê đã tẩm bột năng vào luộc

Bước 5: Trộn đều hạt lựu (lê), mít, sữa đặc, sữa chua

Cho tất cả các nguyên liệu gồm: hạt lựu (lê) + mít + sữa đặc + sữa chua vào bát và trộn đều. Tùy vào khẩu vị của mỗi người mà điều chỉnh nhiều ít khác nhau. Nếu thích ăn thạch râu câu và nước cốt dừa thì bạn cũng có thể cho thêm vào.

Trộn đều hạt lựu (lê), mít, sữa đặc, sữa chua

3. Sữa chua mít nếp cẩm

Sữa chua mít nếp cẩm cũng là đồ uống lạ miệng và ngon và rất được yêu thích.

Cách làm sữa chua mít nếp cẩm như sau:

Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu

Cần chuẩn bị những nguyên liệu để làm sữa chua mít nếp cẩm: gạo nếp cẩm, mít, sữa đặc, đường, lá dứa, sữa chua không đường, bột bắp, muối.

Bước 2: Nấu nếp cẩm

Vo sạch gạo nếp cẩm và ngâm qua đêm. Sau đó, đem xả với nước lạnh để ráo. Đun sôi nước rồi cho lá dứa và 1 thìa muối vào đun sôi.

Khi nước sôi, cho thêm gạo vào để nấu xôi. Khuấy đều thường xuyên và cho đường vào khi nếp cẩm gần chín. Cuối cùng, bạn cho bột bắp vào đảo đều để xôi nếp cẩm dẻo và có độ sánh mịn rồi tắt bếp.

Bước 3: Hoàn thành

Múc 1 ít xôi nếp cẩm vào bát, tiếp theo, cho lần lượt các nguyên liệu như sữa chua, sữa đặc, mít và đá bào vào trộn đều và thưởng thức.

Yêu cầu thành phẩm:

Sữa chua mít nếp cẩm cũng là đồ uống lạ miệng và ngon và rất được yêu thích

Những yêu cầu cần đáp ứng cho món sữa chua mít trái cây và sữa chua mít nếp cẩm gồm: đồ uống có mùi thơm, các nguyên liệu hòa quyện với nhau, cảm nhận được vị ngọt của trái cây và hơi chút béo của sữa. Để món đồ uống thêm đẹp mắt hơn, bạn có thể trang trí thêm.

4. Sữa chua mít có công dụng gì, nên dùng khi nào?

Sữa chua kết hợp với mít mang đến rất nhiều những lợi ích tốt cho sức khỏe. Mít cung cấp nhiều vitamin C, chống oxy hóa… Đặc biệt sữa chua mít không chỉ là món ăn tráng miệng, giải khát mà còn có tác dụng làm đẹp da.

Dùng sữa chua mít quá nhiều sẽ dễ gây khó tiêu, đầy bụng. Do đó, nên tránh ăn sữa chua mít vào lúc bụng đói hoặc quá no. Tốt nhất là chỉ nên ăn sữa chua mít với một lượng vừa đủ để đảm bảo tốt cho hệ tiêu hóa.

Sữa chua mít không chỉ là món ăn tráng miệng, giải khát mà còn có tác dụng làm đẹp da

Không quá khó khi thực hiện món sữa chua mít. Chỉ cần đặc biệt để ý khâu chế biến sữa chua sao cho chúng không bị vữa hoặc bị tách nước. Kèm theo chọn loại topping ăn kèm hợp lý để món ăn trở nên hấp dẫn hơn.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết một số cách làm sữa chua mít ngon tại nhà. Chỉ với những bước cực kỳ đơn giản, vậy là bạn đã biết cách làm món sữa chua mít ngon vô cùng hấp dẫn không kém gì ngoài hàng bán rồi. Hãy nhanh tay thực hiện ngay món sữa chua mít ngon tuyệt này cho cả gia đình cùng thưởng thức.