Nam sinh Nghệ An khóc nức nở tại trường quay Olympia sau khi bị loại vì cách thí sinh đứng nhất chỉ 5 điểm

Tại trận chung kết quý 3 - năm thứ 21 của chương trình vừa diễn ra, nhiều người xem đã vỡ òa cảm xúc khi chứng kiến sự gục ngã của một thí sinh. Cụ thể, tại những giây phút cuối cùng của cuộc thi, hai nam sinh Hải An (THPT chuyên Khoa học tự nhiên - ĐHKHTN- ĐHQGHN) và Viết Hà (THPT Hoàng Mai - Nghệ An) đã so kè nhau đến nghẹt thở. Kết quả, Hải An đã giành chiến thắng chung cuộc khi chỉ cách cậu bạn kia 5 điểm.

Đường lên đỉnh Olympia là một cuộc thi kiến thức trên truyền hình dành cho học sinh Trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban sản xuất các chương trình giải trí - Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức từ năm 1999. Trải qua 22 năm lên sóng, chương trình đã tạo ra nhiều cơ hội phát triển con đường học tập cho những học sinh xuất chúng và hàng loạt những khoảnh khắc xúc động cho người xem.

Khi Hải An đang ăn mừng chiến thắng, Viết Hà - cậu nam sinh xứ Nghệ đã khóc nức nở, đổ rạp xuống sân khấu vì nhận ra mình đã tuột mất chiếc vé để vào vòng thi năm ở những giây cuối chương trình. Viết Hà là thí sinh có phong độ thi đấu ổn định, bứt phá mạnh mẽ ở 2 vòng thi Vượt chướng ngại vật và Tăng tốc, tạo ra khoảng cách điểm số an toàn với 3 bạn cùng chơi. Tuy nhiên, Hải An lại rất thông minh khi rút ngắn số điểm của mình với đối thủ bằng cách chọn gói câu hỏi hợp lý.

Cậu học sinh xứ Nghệ òa khóc khi nhận ra mình sẽ bị loại - Ảnh: Internet

Trước câu hỏi cuối cùng của cuộc thi, Viết Hà chỉ hơn Hải An đúng 5 điểm. Tại thời điểm này, thí sinh đang trả lời gói câu hỏi đã đưa ra lựa chọn sai vì vậy việc trả lời câu hỏi sẽ được nhường lại cho các bạn còn lại. Ngay lập tức, Viết Hà và Hải An đều nhấn chuông dành quyền trả lời nhưng cậu thí sinh đến từ Hà Nội đã nhanh hơn bạn và dành được trọn số điểm khi trả lời đúng câu hỏi trên. Chỉ trong 1 tích tắc, trận thế lại thay đổi hoàn toàn, Hải An có thêm 10 điểm, trở thành người đứng đầu khi hơn Viết Hà 5 điểm.