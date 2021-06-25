Bà Phương Hằng tiết lộ nguyên nhân dừng đột ngột dừng tất cả chương trình từ thiện vì 'ca sĩ VO'

Xã hội 25/06/2021 08:43

Sau khi CEO Phương Hằng đưa ra thông báo dừng tất cả chương trình từ từ thiện, dư luận đã một phen chấn động, nhiều người tỏ ra vô cùng tiếc nuối.

Vợ chồng ông Dũng "lò vôi" mới đây đã đưa ra thông báo dừng tất cả các chương trình từ thiện bao gồm cả quỹ mổ tim Hằng Hữu. Thông báo này đã khiến nhiều người không khỏi tò mò muốn biết lý do vì sao sau nhiều năm hỗ trợ các mảnh đời khó khăn, bà Phương Hằng và chồng lại có quyết định như vậy.

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Quỹ mổ tim Hằng Hữu của vợ chông bà Phương Hằng đã duy trì hoạt động được hơn 5 năm - Ảnh: Internet

Cụ thể, vào ngày 23/6, bà thông tin về việc tạm ngừng tài trợ các chương trình "Trái tim Hằng Hữu" và "Giờ vàng cấp cứu" từ tháng 10/2021 tại 3 bệnh viện lớn là Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM và Bệnh viện Chợ Rẫy. 

"Điều tôi quyết định dừng lại tất cả mọi thiện nguyện, là để tự vệ, sống cho gia đình và các con tôi, cũng như giải thể hết công ty", bà Phương Hằng cho biết.

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Bài đăng ẩn ý của CEO Phương Hằng trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây, bà Phương Hằng lại tiếp tục gây bất ngờ đăng tải dòng trạng thái, nói đến nguyên nhân sâu xa của quyết định dừng hoạt động của quỹ từ thiện Hằng Hữu: “Ca sĩ VO đã làm động lực cho anh Dũng buông bỏ từ thiện. Cảm ơn em nhé Ca sĩ VO”. Nhiều người đã tinh ý phát hiện, cái tên VO được vợ ông Dũng "lò vôi" nhắc đến chính là nữ ca sĩ từng có xích mích và cuộc khẩu chiến khốc liệt với bà Phương Hằng trong những buổi livestream trước đó.

Rất nhiều khán giả đã vào trang cá nhân của bà Phương Hằng bình luận nhưng thay vì đáp lại như mọi lần với sự vui tươi và dí dỏm thì hiện tại, câu chữ của bà có pha chút bực tức.  Cụ thể, một bình luận trên bài đăng của CEO Phương Hằng với nội dung: “Em không hiểu tại sao phải làm từ thiện hay không làm từ thiện vì 1 người lạ hoắc ở bên ngoài nào đó?"

Vợ ông Dũng "lò vôi" thẳng thắn đáp lại: “Bạn chưa hiểu gì cả. Một câu nói khiến anh Dũng giựt mình, khi anh Dũng không bao giờ quan tâm việc bên ngoài, tự nguyện đóng góp tài sản giá trị quy đổi ra 1.000 tỷ, nó nói sao không đưa tiền mặt, chờ bán đất đến khi nào. Hay nói đúng hơn, là nó nói chúng tôi nổ. Câu nói khiến anh chị thức tỉnh và quyết định sống cho mình. Có lẽ vì ngủ quên với trái tim lương thiện, nên giờ được đánh thức và sống trở về thực tại.”

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Vợ chồng bà Phương Hằng đưa ra quyết định dừng hoạt động công ty du lịch Đại Nam là vì muốn bảo vệ gia đình và các con - Ảnh: FB

Sự khác biệt trong bài viết và cách trả lời câu hỏi của người hâm mộ của bà khiến nhiều người thấy khó hiểu. Bên cạnh đó, không ít các ý kiến cho rằng CEO Phương Hằng chắc đang phải trải qua một thời gian buồn tủi vì theo chia sẻ trước đó, bà sốc nặng khi bị cộng đồng mạng đả kích sau những buổi livestream.

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Sau khi chia sẻ nhiều bài đăng đứt quãng khó hiểu thì mới đây bà Nguyễn Phương Hằng đã có tuyên bố ẩn ý trên trang cá nhân khiến khán giả xôn xao.

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