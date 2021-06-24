Suốt hơn 3 tháng vừa qua, bà Phương Hằng bất ngờ trở thành hiện tượng mạng khi liên tục "soán ngôi", khẳng định sức ảnh hưởng đối với MXH. Trên mọi "mặt trận" từ livestream, Facebook đến TikTok, nữ đại gia đều chứng tỏ "ma lực" không phải dạng vừa của mình.

Suốt hơn 3 tháng vừa qua, bà Phương Hằng đã liên tục khiến CĐM "chao đảo" khi bất ngờ trở thành hiện tượng mạng. Trên mọi "mặt trận" từ livestream, Facebook đến TikTok, nữ đại gia đều chứng tỏ "ma lực" không phải dạng vừa của mình.

Nhắc đến bà chủ Đại Nam, CĐM sẽ nghĩ ngay đến những màn livestream bóc phốt gay gắt, đấu tố suốt mấy tiếng đồng hồ gay cấn như phim cung đấu. Mặc dù cũng vấp phải khá nhiều chỉ trích vì cách dùng từ nặng nề, thậm chí có lúc khá thô trên sóng trực tiếp nhưng không thể phủ nhận sức hút mà người phụ nữ này mang lại.

Trước đó, buổi phát trực tiếp hôm 25/5 của nữ đại gia khiến CĐM choáng với gần 300.000 người xem trực tiếp. Con số này đã “xô đổ” mọi kỷ lục livestream trên nhiều nền tảng. Không những thế, hàng trăm nghìn lượt bình luận và chia sẻ từ CĐM cũng vô tình giúp bà chủ Đại Nam trở thành chủ đề cực hot bàn tán khắp cõi mạng. Những buổi livestream sau đó của nữ đại gia dù không đạt được con số ấn tượng này nhưng cũng không hề quá "lép vế" khi vẫn tạo ra những cơn "địa chấn" bằng hàng loạt bí mật được bật mí.

Đây là lượt người xem trên Youtube... - Ảnh chụp màn hình

Không những thế, bà Phương Hằng còn khiến nhiều người kinh ngạc bởi độ hot của mình khi nhiều bài đăng trên trang cá nhân chỉ vỏn vẹn vài ba câu lại gây bão.

Câu dài nhất 25 từ, câu ngắn nhất chỉ 7 từ nhưng đều thu hút hàng chục nghìn người theo dõi và thả biểu tượng cảm xúc.

Cái tên Nguyễn Phương Hằng hot đến mức chỉ cần lên công cụ tìm kiếm gõ những từ khóa có liên quan thì ngay lập tức hiện lên hàng chục triệu kết quả chỉ trong chưa đầy 1 giây.

Tận dụng tầm ảnh hưởng trên không gian mạng, mới đây nhất bà chủ Đại Nam đã lập một kênh TikTok riêng. Sau bài đăng thông báo kênh chính chủ, nữ đại gia đã nhanh chóng thu hút số người theo dõi khủng.

Mặc dù cũng có nhiều người nghe bà Phương Hằng chỉ để cho vui, để hóng hớt nhưng không thể phủ nhận "ma lực" của bà chủ Đại Nam. Những màn "đụng chạm" đầy kịch tính, những câu từ ngắn gọn, đầy ẩn ý của nữ đại gia này đã vô tình trở thành "đặc sản" khi nhắc tới Nguyễn Phương Hằng, đồng thời cũng trở thành đề tài cực hot để CĐM mổ xẻ trên MXH.

Bà Phương Hằng: 'Tôi đã vượt lên sự sỉ nhục để thử sức mình, dù biết rằng cuộc chiến này tôi rất lẻ loi' Sau loạt những màn đấu tố gay gắt trên sóng livestream, bà Phương Hằng bất ngờ chia sẻ: "Tôi đã vượt lên sự sỉ nhục, vượt lên nỗi sợ hãi để trải nghiệm, để thử sức mình, bởi trong tôi có trái tim quân tử, có trái tim biết rung động trước mọi khổ đau của người khác, dù biết rằng cuộc chiến này tôi rất lẻ loi".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-dia-chan-tren-song-livestream-khien-vbiz-chao-dao-ceo-phuong-hang-tiep-tuc-tong-tan-cong-qua-facebook-va-tiktok-409852.html