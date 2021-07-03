Không chịu ly dị, chồng đổ xăng đòi đốt 2 con gái, vợ bủn rủn nhận tin: 'Nhìn mặt lần cuối đi'

Ngay lập tức, Công an TP.Pleiku đã có mặt tại hiện trường và lên kế hoạch giải cứu 2 cháu nhỏ. Lúc này, đối tượng Linh vẫn cố thủ trong phòng nhà nghỉ, không chịu mở cửa và yêu cầu gặp mặt nói chuyện với vợ của mình.

Theo thông tin ban đầu từ Báo Công an TP.HCM, vào 14 giờ ngày 2-7, Công an TP. Pleiku nhận được tin báo của chị L. T. T. L. (SN 1993, vợ của Linh) về việc, chồng minh là Nguyễn Văn Linh (SN 1988, tổ 4, phường Hoa Lư, TP.Pleiku) có hành vi đưa hai con gái nhỏ là cháu N.N (SN 2014 và cháu B.N (SN 2019) cùng 1 bình xăng vào nhà nghỉ đe dọa tự tử.

Lúc này, Linh nảy sinh ý định tử tự cùng 2 con nên đổ xăng lên người 2 cháu rồi nói lớn “Đừng vào tôi đốt”.

Khi chị L. đến, Linh vẫn không chịu mở cửa, nghĩ chị L. sẽ không chấp nhận hàn gắn tình cảm nên quyết định đổ xăng xuống sàn nhà châm lửa đốt.

Nhà nghỉ nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: SGGP

Trước tình thế nguy cấp, lực lượng Công an TP.Pleiku dùng công cụ hỗ trợ phá cửa phòng, dùng bình cứu hỏa dập lửa kịp thời. Khi ngọn lửa vừa được khống chế, Linh tiếp tục lấy xăng đổ lên người 2 con dọa tiếp tục châm lửa.

Linh chưa kịp thực hiện hành vi đã bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ và đưa 2 cháu bé ra ngoài an toàn.

Một phần cửa bị cháy - Ảnh: SGGP

Theo thông tin từ Báo Người lao động, qua điều tra ban đầu xác định nguyên nhân là do thời gian vừa qua, vợ chồng Linh thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Chị L. gửi đơn ra tòa xin ly hôn vì cho rằng Linh thường xuyên ghen tuông, đánh đập. Trong khi đó, Linh tìm cách níu kéo và muốn hàn gắn tình cảm nhưng chị L. không đồng ý. Sau đó, gã mới nảy sinh ý định đòi tự tử cùng 2 con để đe dọa vợ.

Cụ thể, khoảng 13h25 ngày 2/7, sau một hồi cãi nhau với vợ, Linh nhắn tin đe dọa "không sống được cùng nhau thì sẽ chết cùng nhau, nhìn mặt lần cuối đi".

Đối tượng Nguyễn Văn Linh tại cơ quan công an - Ảnh: NLD

Tiếp đó, Linh điều khiển xe mô tô đi mua 1 lít xăng, rồi đón 2 con đến thuê nhà nghỉ trên đường Tô Vĩnh Diện, ý định dùng xăng tự tử cùng 2 con.

Hiện công an TP Pleiku đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Linh để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thiết nghĩ, dù có bất cứ lý do gì đi chăng nữa thì trước hết mỗi người làm cha, làm mẹ khi đã cho những đứa trẻ cơ hội có mặt trên đời, thì phải có trách nhiệm chăm sóc và nuôi dạy chúng. Đừng vì sự ích kỷ của bản thân, vì cái tôi cá nhân mà xem tính mạng của con là "công cụ" trả thù người bạn đời. Điều ấy, quả thực rất nhẫn tâm.