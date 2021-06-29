Mẹ hung thủ chém chết vợ và thông gia ở Thái Bình: Con dâu rất hiếu thảo, hai cháu nhỏ cứ hỏi 'Mẹ cháu đâu rồi?'

Xã hội 29/06/2021 09:44

Liên quan đến vụ con rể giết vợ và bố mẹ vợ ở Thái Bình, mới đây, mẹ hung thủ đã chính thức lên tiếng.

Liên quan đến vụ thảm án con rể chém vợ và bố mẹ vợ tử vong ở Thái Bình, được biết, danh tính hung thủ là Đào Văn Thịnh (SN 1979) trú tại thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ. Sau khi gây án, đối tượng đã tự ra đầu thú.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, bà H. (75 tuổi, mẹ ruột của Thịnh) không giấu nổi đau đớn. Bà cho biết vợ chồng bà đều biết chuyện con trai và vợ lục đục thời gian qua. Chị Đào Thị S. (SN 1978, vợ Thịnh) về làm dâu 10 năm nay, là một người hiếu thảo.

"Tôi nói với 2 đứa, nếu không chung sống được với nhau thì thôi, đường ai người đó đi và sau này không đụng chạm đến nhau nữa. Cháu S. về làm dâu 10 năm nay, 2 mẹ con sống không có điều tiếng gì. Phận làm dâu nên tôi rất hiểu và thương cháu, nhiều lúc 2 mẹ con cũng tâm sự. Cháu S. là con dâu hiếu thảo" - bà H. nói với Doanh nghiệp và Tiếp thị.

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Hiện trường vụ việc - Ảnh: VOV

Bên cạnh đó, bà cho biết hai con gái của Thịnh (cháu 9 tuổi, cháu 3 tuổi) đều đang sống cùng ông bà nội và rất ngoan.

"Từ khi sinh ra, chưa bao giờ 2 cháu rời xa mẹ. Suốt từ sáng tới chiều tối hôm qua, 2 cháu cứ hỏi 'mẹ cháu đâu rồi' mà tim tôi như thắt lại. Vừa rồi cô các cháu phải đưa cháu đi chơi cho 2 cháu quên đi, nhưng lát nữa về 2 cháu sẽ lại đòi mẹ, không sao dỗ được." - bà H. nói với Doanh nghiệp và Tiếp thị.

Bà H. nói thêm, thường ngày mẹ hay đi làm về muộn nhưng hai chị em vẫn đợi mẹ về cùng ăn cơm. Vợ chồng bà "chả còn thiết sống chết nhưng thương hai cháu nhỏ quá" nên cố gắng để nuôi cháu "được đến đâu hay đến đó".

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Đám tang được tổ chức vào chiều 28/6 - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Như đã đưa tin trước đó, mới đây, dư luận xôn xao trước thông tin một một vụ chém người đã xảy ra ở Thái Bình. Theo VOV, vào khoảng 8h sáng 28/6, Đào Văn Thịnh đến nhà ông Đ.Đ.C. (SN 1946), bà V.T.M.(SN 1946) là bố mẹ vợ ở cùng địa chỉ (thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ) để nói chuyện.

Trong lúc nói chuyện xảy ra mâu thuẫn xô xát, Thịnh đã dùng dao chém vào người bố mẹ vợ và vợ là chị Đ.T.S. (sinh năm 1978), làm các nạn nhân tử vong tại chỗ. Hiện, sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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Liên quan đến sự việc con rể chém chết vợ và bố mẹ vợ ở Thái Bình, mới đây, cơ quan công an địa phương đã có những tiết lộ về kẻ thủ ác.

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