Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, liên quan đến vụ con rể chém chết vợ và bố mẹ vợ, chiều ngày 28/6, Thượng uý Nguyễn Tuấn Linh - Phó trưởng Công an xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) cho biết, vào sáng cùng ngày người con rể đã tới công an xã đầu thú. Danh tính người này là Đào Văn Thịnh (SN 1979), trú tại thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ.

Được biết, khi đến công an, Thịnh ăn mặc gọn gàng, người sạch sẽ và không có nhiều biểu hiện bất thường. Đối tượng đến cơ quan công an rồi nói rằng mình đã giết người và bảo công an bắt. Khi ấy, thái độ Thịnh rất bình tĩnh nên công an xã vẫn chưa tin.