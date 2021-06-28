Liên quan đến sự việc con rể chém chết vợ và bố mẹ vợ ở Thái Bình, mới đây, cơ quan công an địa phương đã có những tiết lộ về kẻ thủ ác.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, liên quan đến vụ con rể chém chết vợ và bố mẹ vợ, chiều ngày 28/6, Thượng uý Nguyễn Tuấn Linh - Phó trưởng Công an xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) cho biết, vào sáng cùng ngày người con rể đã tới công an xã đầu thú. Danh tính người này là Đào Văn Thịnh (SN 1979), trú tại thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ. Được biết, khi đến công an, Thịnh ăn mặc gọn gàng, người sạch sẽ và không có nhiều biểu hiện bất thường. Đối tượng đến cơ quan công an rồi nói rằng mình đã giết người và bảo công an bắt. Khi ấy, thái độ Thịnh rất bình tĩnh nên công an xã vẫn chưa tin.

Thượng uý Tuấn Linh kể: "Khi Thịnh nói giết người, chúng tôi cảm giác sự việc không nghiêm trọng như thế nên vẫn làm việc bởi vì đợt này ban công an xã đang làm về dữ liệu dân cư và cấp căn cước công dân. Lúc đó, công an xã mới hỏi anh giết ai thì Thịnh nói lần 2 em giết bố mẹ vợ, và vợ em rồi. Khi đó, chúng tôi mới hỏi giết bằng gì thì Thịnh nói dùng dao chém và bảo công an: "Các anh bắt em đi". Qua xác minh, sự việc đúng như Thịnh trình báo nên chúng tôi tiến hành bắt giữ đối tượng". Qua điều tra, ông Đ.Đ.C. tử vong tại ghế uống nước ngoài sân còn bà V.T.M. (vợ ông C.) và chị Đ.T.S. (con gái và cũng là vợ Thịnh) tử vong ở cuối sân gần đầu ngõ. Thi thể bà M. được phủ 1 chiếc ruột chăn màu trắng.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: VOV Thượng uý Linh cũng cho biết thêm vào sáng nay cùng ngày, chị S. có đến UBND xã Quỳnh Hoa xin các thủ tục để chuyển giấy ly hôn lên Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Phụ. Vào sáng 25/6, qua các nguồn tin của quần chúng nhân dân Công an xã Quỳnh Hoa có đưa Thịnh đi test nhanh về ma tuý tại Trung tâm y tế huyện Quỳnh Phụ. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm anh ta lại âm tính với chất ma tuý. Hiện, đối tượng Thịnh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, tuy nhiên kết luận cuối cùng của vụ án vẫn còn phụ thuộc vào cơ quan điều tra. Cô con gái khóc lóc vật vã trong đám tang cha mẹ và chị gái - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị Như đã đưa tin trước đó, theo VOV, sáng 28/6, Đại tá Trần Quang Thành - Trưởng Công an huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) cho biết, trên địa bàn xã Quỳnh Hoa mới xảy ra vụ thảm sát nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ. Cụ thể, vào khoảng 8h sáng nay, Đào Văn Thịnh (SN 1979, trú tại thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ) đến nhà ông Đ.Đ.C. (SN 1946), bà V.T.M.(SN 1946) là bố mẹ vợ ở cùng địa chỉ (thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ) để nói chuyện. Trong lúc nói chuyện xảy ra mâu thuẫn xô xát, Thịnh đã dùng dao chém vào người bố mẹ vợ và vợ là chị Đ.T.S. (sinh năm 1978), làm các nạn nhân tử vong tại chỗ. Theo Tiền Phong, người dân địa phương tại khu vực gia đình nạn nhân sinh sống tiết lộ hung thủ là người nghiện ma tuý, lêu lổng, từng nhiều lần đánh đập, đổ xăng lên người vợ dọa giết. Cũng theo những người hàng xóm của nạn nhân, nguyên nhân dẫn đến vụ thảm sát xảy ra sáng nay do chị S. quyết tâm đâm đơn ly dị Thịnh ra tòa, sau nhiều lần hòa giải không thành.

Khung cảnh tang thương tại gia đình bị con rể chém chết ở Thái Bình: Con gái khóc lóc thảm thiết khi mất cùng lúc 3 người thân Liên quan đến sự việc chém người ở Thái Bình, mới đây, các thi thể đã được trả về cho gia đình an táng. Đám tang cũng được tổ chức vào chiều cùng ngày.

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