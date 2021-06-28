Vụ con rể giết gia đình vợ ở Thái Bình: Đối tượng ăn mặc chỉnh tề ngang nhiên ra đầu thú, quả quyết 2 lần mới có người dám tin

Xã hội 28/06/2021 21:05

Liên quan đến sự việc con rể chém chết vợ và bố mẹ vợ ở Thái Bình, mới đây, cơ quan công an địa phương đã có những tiết lộ về kẻ thủ ác.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, liên quan đến vụ con rể chém chết vợ và bố mẹ vợ, chiều ngày 28/6, Thượng uý Nguyễn Tuấn Linh - Phó trưởng Công an xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) cho biết, vào sáng cùng ngày người con rể đã tới công an xã đầu thú. Danh tính người này là Đào Văn Thịnh (SN 1979), trú tại thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ.

Được biết, khi đến công an, Thịnh ăn mặc gọn gàng, người sạch sẽ và không có nhiều biểu hiện bất thường. Đối tượng đến cơ quan công an rồi nói rằng mình đã giết người và bảo công an bắt. Khi ấy, thái độ Thịnh rất bình tĩnh nên công an xã vẫn chưa tin.

Thượng uý Tuấn Linh kể: "Khi Thịnh nói giết người, chúng tôi cảm giác sự việc không nghiêm trọng như thế nên vẫn làm việc bởi vì đợt này ban công an xã đang làm về dữ liệu dân cư và cấp căn cước công dân. Lúc đó, công an xã mới hỏi anh giết ai thì Thịnh nói lần 2 em giết bố mẹ vợ, và vợ em rồi. Khi đó, chúng tôi mới hỏi giết bằng gì thì Thịnh nói dùng dao chém và bảo công an: "Các anh bắt em đi". Qua xác minh, sự việc đúng như Thịnh trình báo nên chúng tôi tiến hành bắt giữ đối tượng".

Qua điều tra, ông Đ.Đ.C. tử vong tại ghế uống nước ngoài sân còn bà V.T.M. (vợ ông C.) và chị Đ.T.S. (con gái và cũng là vợ Thịnh) tử vong ở cuối sân gần đầu ngõ. Thi thể bà M. được phủ 1 chiếc ruột chăn màu trắng.

chem chet vo va bo me vo 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: VOV

Thượng uý Linh cũng cho biết thêm vào sáng nay cùng ngày, chị S. có đến UBND xã Quỳnh Hoa xin các thủ tục để chuyển giấy ly hôn lên Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Phụ. Vào sáng 25/6, qua các nguồn tin của quần chúng nhân dân Công an xã Quỳnh Hoa có đưa Thịnh đi test nhanh về ma tuý tại Trung tâm y tế huyện Quỳnh Phụ. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm anh ta lại âm tính với chất ma tuý.

Hiện, đối tượng Thịnh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, tuy nhiên kết luận cuối cùng của vụ án vẫn còn phụ thuộc vào cơ quan điều tra.

chem chet vo va bo me vo 2
Cô con gái khóc lóc vật vã trong đám tang cha mẹ và chị gái - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Như đã đưa tin trước đó, theo VOV, sáng 28/6, Đại tá Trần Quang Thành - Trưởng Công an huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) cho biết, trên địa bàn xã Quỳnh Hoa mới xảy ra vụ thảm sát nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ. 

Cụ thể, vào khoảng 8h sáng nay, Đào Văn Thịnh (SN 1979, trú tại thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ) đến nhà ông Đ.Đ.C. (SN 1946), bà V.T.M.(SN 1946) là bố mẹ vợ ở cùng địa chỉ (thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ) để nói chuyện.

 Trong lúc nói chuyện xảy ra mâu thuẫn xô xát, Thịnh đã dùng dao chém vào người bố mẹ vợ và vợ là chị Đ.T.S. (sinh năm 1978), làm các nạn nhân tử vong tại chỗ. 

Theo Tiền Phong, người dân địa phương tại khu vực gia đình nạn nhân sinh sống tiết lộ hung thủ là người nghiện ma tuý, lêu lổng, từng nhiều lần đánh đập, đổ xăng lên người vợ dọa giết. 

Cũng theo những người hàng xóm của nạn nhân, nguyên nhân dẫn đến vụ thảm sát xảy ra sáng nay do chị S. quyết tâm đâm đơn ly dị Thịnh ra tòa, sau nhiều lần hòa giải không thành.

Khung cảnh tang thương tại gia đình bị con rể chém chết ở Thái Bình: Con gái khóc lóc thảm thiết khi mất cùng lúc 3 người thân

Khung cảnh tang thương tại gia đình bị con rể chém chết ở Thái Bình: Con gái khóc lóc thảm thiết khi mất cùng lúc 3 người thân

Liên quan đến sự việc chém người ở Thái Bình, mới đây, các thi thể đã được trả về cho gia đình an táng. Đám tang cũng được tổ chức vào chiều cùng ngày.

Xem thêm
Từ khóa:   Thái Bình con rể chém gia đình vợ ghen tuông

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 2 giờ 22 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 2 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1