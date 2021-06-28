Liên quan đến sự việc chém người ở Thái Bình, mới đây, các thi thể đã được trả về cho gia đình an táng. Đám tang cũng được tổ chức vào chiều cùng ngày.

Mới đây, dư luận xôn xao trước thông tin một một vụ chém người đã xảy ra ở Thái Bình. Theo VOV, vào khoảng 8h sáng nay, Đào Văn Thịnh (SN 1979, trú tại thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ) đến nhà ông Đ.Đ.C. (SN 1946), bà V.T.M.(SN 1946) là bố mẹ vợ ở cùng địa chỉ (thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ) để nói chuyện. Hiện trường vụ việc - Ảnh: VOV Trong lúc nói chuyện xảy ra mâu thuẫn xô xát, Thịnh đã dùng dao chém vào người bố mẹ vợ và vợ là chị Đ.T.S. (sinh năm 1978), làm các nạn nhân tử vong tại chỗ. Ngay sau khi gây án, Thịnh đã đến Công an xã Quỳnh Hoa đầu thú.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, chiều 28/6, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể của các nạn nhân đã được chuyển về cho gia đình an táng. Tang lễ được tổ chức vào lúc 15h cùng ngày. Ngay từ đầu giờ chiều nay, rất đông người dân, hàng xóm, người thân đến gửi lời chia buồn với gia đình. Các thi thể đã được trả về cho gia đình an táng - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị Đám tang được tổ chức vào chiều nay - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị Không khí bi thương bao trùm cả căn nhà nạn nhân, người con gái còn lại của ông C. đau đớn, khóc vật vã trước sự ra đi của bố mẹ, chị gái.

Nhiều người địa phương có mặt tại đám tang tỏ ra bức xúc chia sẻ rằng, vụ thảm sát mà Thịnh gây ra quá tàn nhẫn, không thể chấp nhận được. Họ mong muốn các cơ quan pháp luật xử lý Thịnh nghiêm minh, đúng người, đúng tội. Người dân đến dự đám tang - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị Con gái của ông C. khóc thảm thiết trong đám tang của gia đình - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị Theo Tiền Phong, người dân tiết lộ hung thủ là người nghiện ma tuý, lêu lổng, từng nhiều lần đánh đập, đổ xăng lên người vợ doạ giết. Do không sống nổi với người chồng nghiện ngập, người vợ đã nhiều lần bỏ về nhà bố mẹ đẻ sinh sống. Tuy nhiên, sau đó vì thương 2 con thơ nên lại quay về sống chung với Thịnh. Tuy nhiên, chưa được bao lâu thì hung thủ lại ghen tuông, tố vợ cặp kè với cả cháu họ, là con của em gái Thịnh. Hắn nhiều lần vác dao dọa giết, đánh đập chị S. thậm tệ nên chị phải bỏ về nhà bố mẹ. Cũng theo những người hàng xóm của nạn nhân, nguyên nhân dẫn đến vụ thảm sát xảy ra sáng nay do chị S. quyết tâm đâm đơn ly dị Thịnh ra tòa, sau nhiều lần hòa giải không thành. Hiện, sự việc đang được điều tra làm rõ.

Vụ thảm sát ở Thái Bình: Hung thủ ghen tuông vô cớ, đòi thiêu sống và tố vợ cặp kè với cháu họ Vụ thảm sát vợ và bố mẹ vợ diễn ra ở Thái Bình khiến người dân xung quanh không khỏi bàng hoàng. Nhiều người tiết lộ hung thủ nghiện ngập, thường xuyên bạo hành vợ vì ghen tuông vô cớ.

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