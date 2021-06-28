Khung cảnh tang thương tại gia đình bị con rể chém chết ở Thái Bình: Con gái khóc lóc thảm thiết khi mất cùng lúc 3 người thân

Xã hội 28/06/2021 19:45

Liên quan đến sự việc chém người ở Thái Bình, mới đây, các thi thể đã được trả về cho gia đình an táng. Đám tang cũng được tổ chức vào chiều cùng ngày.

Mới đây, dư luận xôn xao trước thông tin một một vụ chém người đã xảy ra ở Thái Bình. Theo VOV, vào khoảng 8h sáng nay, Đào Văn Thịnh (SN 1979, trú tại thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ) đến nhà ông Đ.Đ.C. (SN 1946), bà V.T.M.(SN 1946) là bố mẹ vợ ở cùng địa chỉ (thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ) để nói chuyện.

chem nguoi 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: VOV

Trong lúc nói chuyện xảy ra mâu thuẫn xô xát, Thịnh đã dùng dao chém vào người bố mẹ vợ và vợ là chị Đ.T.S. (sinh năm 1978), làm các nạn nhân tử vong tại chỗ. Ngay sau khi gây án, Thịnh đã đến Công an xã Quỳnh Hoa đầu thú.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, chiều 28/6, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể của các nạn nhân đã được chuyển về cho gia đình an táng. Tang lễ được tổ chức vào lúc 15h cùng ngày. Ngay từ đầu giờ chiều nay, rất đông người dân, hàng xóm, người thân đến gửi lời chia buồn với gia đình.

chem nguoi 2
Các thi thể đã được trả về cho gia đình an táng - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị
chem nguoi 3
Đám tang được tổ chức vào chiều nay - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Không khí bi thương bao trùm cả căn nhà nạn nhân, người con gái còn lại của ông C. đau đớn, khóc vật vã trước sự ra đi của bố mẹ, chị gái.

Nhiều người địa phương có mặt tại đám tang tỏ ra bức xúc chia sẻ rằng, vụ thảm sát mà Thịnh gây ra quá tàn nhẫn, không thể chấp nhận được. Họ mong muốn các cơ quan pháp luật xử lý Thịnh nghiêm minh, đúng người, đúng tội.

chem nguoi 4
Người dân đến dự đám tang -  Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị
chem nguoi 4
Con gái của ông C. khóc thảm thiết trong đám tang của gia đình -  Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Theo Tiền Phong, người dân tiết lộ hung thủ là người nghiện ma tuý, lêu lổng, từng nhiều lần đánh đập, đổ xăng lên người vợ doạ giết. Do không sống nổi với người chồng nghiện ngập, người vợ đã nhiều lần bỏ về nhà bố mẹ đẻ sinh sống. Tuy nhiên, sau đó vì thương 2 con thơ nên lại quay về sống chung với Thịnh.

chem nguoi 5

Tuy nhiên, chưa được bao lâu thì hung thủ lại ghen tuông, tố vợ cặp kè với cả cháu họ, là con của em gái Thịnh. Hắn nhiều lần vác dao dọa giết, đánh đập chị S. thậm tệ nên chị phải bỏ về nhà bố mẹ. 

Cũng theo những người hàng xóm của nạn nhân, nguyên nhân dẫn đến vụ thảm sát xảy ra sáng nay do chị S. quyết tâm đâm đơn ly dị Thịnh ra tòa, sau nhiều lần hòa giải không thành.

Hiện, sự việc đang được điều tra làm rõ.

Vụ thảm sát ở Thái Bình: Hung thủ ghen tuông vô cớ, đòi thiêu sống và tố vợ cặp kè với cháu họ

Vụ thảm sát ở Thái Bình: Hung thủ ghen tuông vô cớ, đòi thiêu sống và tố vợ cặp kè với cháu họ

Vụ thảm sát vợ và bố mẹ vợ diễn ra ở Thái Bình khiến người dân xung quanh không khỏi bàng hoàng. Nhiều người tiết lộ hung thủ nghiện ngập, thường xuyên bạo hành vợ vì ghen tuông vô cớ.

Xem thêm
Từ khóa:   Thái Bình con rể chém gia đình vợ con rể chém mẹ vợ

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 1 giờ 29 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 2 giờ 18 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1