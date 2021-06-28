Vụ thảm sát ở Thái Bình: Hung thủ ghen tuông vô cớ, đòi thiêu sống và tố vợ cặp kè với cháu họ

Xã hội 28/06/2021 16:45

Vụ thảm sát vợ và bố mẹ vợ diễn ra ở Thái Bình khiến người dân xung quanh không khỏi bàng hoàng. Nhiều người tiết lộ hung thủ nghiện ngập, thường xuyên bạo hành vợ vì ghen tuông vô cớ.

Theo thông tin từ VOV, sáng 28/6, Đại tá Trần Quang Thành - Trưởng Công an huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) cho biết, trên địa bàn xã Quỳnh Hoa mới xảy ra vụ thảm sát nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ. 

Cụ thể, vào khoảng 8h sáng nay, Đào Văn Thịnh (SN 1979, trú tại thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ) đến nhà ông Đ.Đ.C. (SN 1946), bà V.T.M.(SN 1946) là bố mẹ vợ ở cùng địa chỉ (thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ) để nói chuyện.

Trong lúc nói chuyện xảy ra mâu thuẫn xô xát, Thịnh đã dùng dao chém vào người bố mẹ vợ và vợ là chị Đ.T.S. (sinh năm 1978), làm các nạn nhân tử vong tại chỗ. Ngay sau khi gây án, Thịnh đã đến Công an xã Quỳnh Hoa đầu thú.

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Hiện trường vụ án - Ảnh: VOV

Liên quan tới vụ thảm sát, báo Tiền Phong cũng đưa tin, người dân địa phương tại khu vực gia đình nạn nhân sinh sống tiết lộ hung thủ là người nghiện ma tuý, lêu lổng, từng nhiều lần đánh đập, đổ xăng lên người vợ doạ giết. 

Một người hàng xóm cho biết: "Thịnh là đối tượng nghiện ma túy, thường đánh đập vợ con, thậm chí có lần từng dọa đổ xăng đốt vợ. Do không sống nổi với người chồng nghiện ngập, người vợ đã nhiều lần bỏ về nhà bố mẹ đẻ sinh sống. Tuy nhiên, sau đó vì thương 2 con thơ nên lại quay về sống chung với Thịnh". 

Tuy nhiên, chưa được bao lâu thì hung thủ lại ghen tuông, tố vợ cặp kè với cả cháu họ, là con của em gái Thịnh. Hắn nhiều lần vác dao dọa giết, đánh đập chị S. thậm tệ nên chị phải bỏ về nhà bố mẹ. 

Cũng theo những người hàng xóm của nạn nhân, nguyên nhân dẫn đến vụ thảm sát xảy ra sáng nay do chị S. quyết tâm đâm đơn ly dị Thịnh ra tòa, sau nhiều lần hòa giải không thành.

Người dân xung quanh cho biết thêm: “Lần này, do mâu thuẫn với chồng, sợ bị đánh nên chị S. lại về nhà bố mẹ đẻ ở nhờ. Sáng 28/6, Thịnh biết việc vợ không chấp nhận hoà giải, vẫn quyết tâm ly dị nên mang dao trong người, tìm xuống nhà vợ để “nói chuyện”. Quá trình nói chuyện, chị S. vẫn tỏ ý không chịu rút đơn ly dị nên Thịnh nổi khùng, chửi mắng rồi rút dao lao vào chém mọi người”.

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Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Tiền Phong

Hiện tại vụ án vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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