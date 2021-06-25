Vụ án kinh hoàng trong chòi dưa leo ở Tây Ninh: Kẻ thủ ác giết người, đốt xác phi tang vì mâu thuẫn

Xã hội 25/06/2021 20:51

Do có mâu thuẫn với nạn nhân từ trước, đối tượng Nguyễn Thanh Nghĩa đã thực hiện hành vi giết người rồi đốt xác rất tàn nhẫn.

Theo thông tin từ Zing News, Công an tỉnh Tây Ninh vừa bắt giữ Nguyễn Thanh Nghĩa (57 tuổi, ngụ huyện Dương Minh Châu) để điều tra hành vi Giết người.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 3h15 ngày 23/6, Công an tỉnh Tây Ninh nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể bị cháy trong chòi lá tại vườn dưa leo ở ấp Phước Long 2, xã Phan, huyện Dương Minh Châu. Vườn dưa leo này do ông H.M.L. (44 tuổi, ngụ TP.Tây Ninh) làm chủ. 

Công an tỉnh Tây Ninh đã có mặt phối hợp Công an huyện Dương Minh Châu khám nghiệm hiện trường. Nạn nhân được xác định là người đàn ông tên T. (ngụ địa phương), giữ vườn dưa leo cho ông L.

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Hung thủ tại cơ quan công an - Ảnh: Zing News

Qua điều tra, công an xác định Nghĩa là nghi phạm nên tiến hành bắt giữ. Nghĩa khai do mâu thuẫn với ông T. nên nảy sinh ý định trả thù.

Cụ thể, khoảng 22h ngày 22/6, Nghĩa đi bộ đến chòi dưa leo thì thấy ông T. đang nằm ngủ. Kẻ thủ ác đã cầm gậy tre đánh liên tiếp vào đầu ông T. khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, hắn lấy giấy báo và thùng nhựa rỗng có sẵn tại chòi chất lên người ông T. rồi đốt xác phi tang.

Rạng sáng 23/6, Nghĩa lấy võng, 2 đèn pin, 1 bộ quần áo lao động, áo mưa và thức ăn để bỏ trốn. Khi đang lẩn trốn tại ấp Long Châu, xã Long Vĩnh (huyện Châu Thành), Nghĩa bị công an phát hiện bắt giữ. 

Vụ án kinh hoàng trong chòi dưa leo ở Tây Ninh: Kẻ thủ ác giết người, đốt xác phi tang vì mâu thuẫn - Ảnh 2
Công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Minh Nhật/Công an TP.HCM

Hiện tại, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án. 

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