Do mâu thuẫn gia đình, Đào Văn Thịnh trú tại xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đã dùng dao đâm bố mẹ vợ và vợ tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ VOV, sáng 28/6, Đại tá Trần Quang Thành - Trưởng Công an huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) cho biết, trên địa bàn xã Quỳnh Hoa mới xảy ra vụ thảm án nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Cụ thể, vào khoảng 8h sáng nay, Đào Văn Thịnh (SN 1979, trú tại thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ) đến nhà ông Đ.Đ.C. (SN 1946), bà V.T.M.(SN 1946) là bố mẹ vợ ở cùng địa chỉ (thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ) để nói chuyện.

Trong lúc nói chuyện xảy ra mâu thuẫn xô xát, Thịnh đã dùng dao chém vào người bố mẹ vợ và vợ là chị Đ.T.S. (sinh năm 1978), làm các nạn nhân tử vong tại chỗ. Ngay sau khi gây án, Thịnh đã đến Công an xã Quỳnh Hoa đầu thú.

Hiện trường vụ thảm án - Ảnh: VOV

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ Đào Văn Thịnh, tập trung điều tra theo quy định của pháp luật.

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