Trời nắng nóng, một nữ sinh ở Quảng Nam cùng người thân và bạn đến thác để tắm thì không may bị đá rơi vào đầu dẫn đến t‌ử von‌g.

Theo thông tin từ Báo Người lao động, khoảng 12h trưa ngày 3/7, do thời tiết nắng nóng nên em Tơ Ngôl Thị L. (19 tuổi, trú thôn Tà Ping, xã Tà Bhing) cùng bạn và chị em trong nhà rủ nhau đến thác Grăng chơi.

Thác Grăng nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Internet

Trong lúc tắm tại đây, em L. không may bị đá từ trên thác rơi trúng đầu. Thấy L. chảy máu ở đỉnh đầu nên mọi người nhanh chóng gọi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, L. không qua khỏi.

Được biết, L. đang là sinh viên năm thứ nhất của một trường Đại học ở Thừa Thiên – Huế. Do dịch Covid-19, trường cho sinh viên nghỉ học nên L. về quê.

Thời điểm L. đi tắm thác và xảy ra vụ việc đau lòng, ba mẹ của em đang đi lượm hạt ươi trong rừng nên không hay biết.

Dù đã được cấp cứu sau tai nạn nhưng em L. không qua khỏi - Ảnh: Vietnamnet

Không chỉ với riêng thác Grăng, các thác nước ở Việt Nam đều có rất nhiều đá ngầm. Do đó, dù đây là địa điểm yêu thích của các bạn trẻ trong mùa hè nhưng cũng tiềm ẩn những nguy cơ tai nạn.

Mới đây, tại Nam Định cũng xảy ra vụ tai nạn thương tâm tương tự. Một nam sinh vừa được phát hiện đuối nước trước ngày thi tốt nghiệp THPT khiến gia đình, thầy cô bàng hoàng, đau xót.

Khu vực xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ Vietnamnet, khoảng 11h30 ngày 3/7, Ban giám hiệu Trường THPT Nguyễn Du đang làm việc tại phòng hiệu trưởng về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 thì nhận được tin có 8 học sinh nam xuống tắm ở sông Châu Thành thuộc khu vực xóm 2 thôn Cổ Già (xã Nam Tiến, huyện Nam Trực).

Trong 8 học sinh thì có em V.T.A lớp 12D bị đuối nước.

Nhận được tin báo, gia đình nạn nhân đã thuê thợ lặn và cùng chính quyền địa phương tổ chức việc tìm kiếm.

Đến khoảng 14h30, thi thể học sinh V.T.A được tìm thấy.

Hiện thi thể em V.T.A đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để đưa về nhà tại thôn Liên Tỉnh, xã Nam Hồng, huyện Nam Trực.

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