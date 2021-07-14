Người đàn ông nhẫn tâm cướp đi sinh mệnh của đứa cháu ruột khiến hàng xóm đau xót. Trong khi đó, bố bé chỉ mới đi cách ly tập trung vài ngày, địa phương phải tìm cách động viên anh vượt qua cú sốc.

Liên quan đến vụ ông ngoại chém cháu trai (sinh năm 2015) tử vong rồi nhảy lầu tự sát ở xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên vào trưa 14/7, theo thông tin mới nhất từ báo Phụ nữ Việt Nam, bố đẻ của nạn nhân là F1 và đã đi cách ly tập trung từ vài ngày trước.

"Đây là sự việc đau lòng, chúng tôi đang lên kế hoạch động viên tinh thần bố của nạn nhân vì chưa hết thời gian cách ly. Phải thật bình tĩnh, cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này", nguồn tin cho biết.

Sau khi sát hại cháu ruột, người đàn ông nhảy từ tầng 3 xuống dưới tự vẫn - Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, vào khoảng 13h cùng ngày, người đàn ông sinh năm 1970 trú ở thôn Ngọc Nha Thượng (Phùng Hưng) đã khóa trái cửa, dùng dao đe dọa vợ và cháu ngoại (nhà ở xã Đại Hưng, xuống nhà ông bà ngoại chơi), tuy nhiên người vợ chạy thoát ra ngoài được. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, căn nhà 3 tầng đã bị khoá trái, cháu bé đang trong tình trạng nguy kịch vì bị ông ngoại dùng dao chém. Sau khi gây án, người đàn ông này đã lên tầng 3 của căn nhà rồi nhảy xuống ô văng cửa sổ trước khi nhảy xuống đất với ý định tự tử.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. "Khi chúng tôi phá cửa vào nhà thì cháu bé đang trong tình trạng nguy kịch, người ông thì bị nhẹ hơn. Cả hai đã được đưa đi cấp cứu nhưng cháu bé đã không qua khỏi. Nguyên nhân ban đầu theo tôi được biết là do người đàn ông này ghen với vợ", ông Vương Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Phùng Hưng nói với nguồn tin trên. Hiện nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng trên đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguyên nhân ban đầu được cho là người đàn ông ghen tuông với vợ- Ảnh: Zing

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