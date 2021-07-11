Hàng xóm sống cạnh căn nhà xảy ra vụ án 2 mẹ con tử vong gây rúng động dư luận vào sáng 10/7/2021 tại Bà Rịa - Vũng Tàu vừa chia sẻ thêm nhiều thông tin mới.

Theo đó, khoảng 8 giờ ngày 10/7/2021, con trai học lớp 3 của chị L.T.T (49 tuổi, ngụ xã Nghĩa Thành, H.Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) phát hiện mẹ nằm gục dưới vũng máu ở khu vực bếp. Tiếp đó, cháu trai này vào phòng ngủ thì phát hiện anh ruột là H.V.H (18 tuổi) đã tử vong, cổ có vết cắt. Đáng nói, vụ án mạng xảy ra lúc chồng của nạn nhân đã đi làm. Trước cái chết đau lòng của hai mẹ con cô giáo, những người hàng xóm chia sẻ trên Zingnews, họ rất sốc khi nhận được tin dữ. Bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc GD&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết, người mẹ là giáo viên trường Tiểu học Quảng Thành (huyện Châu Đức). Con trai là học sinh lớp 12, trường THPT Nguyễn Du, vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Theo nguồn tin từ Zingnews, chồng nạn nhân làm trong một công ty cấp nước ở địa phương, họ có 3 người con (con trai đầu đang học đại học năm thứ hai, con trai thứ hai là H. học lớp 12, con trai út học lớp 3). Hàng ngày, chị T. sống rất hòa thuận với bà con lối xóm, không có xích mích với ai. Gia đình nạn nhân cũng rất hạnh phúc. Do đó, khi nhận được hung tin 2 mẹ con tử vong, ai cũng bất ngờ và đau xót. Trước khi xảy ra vụ việc, hàng xóm nghe thấy 2 mẹ con chị T. cãi nhau - Ảnh: VOV Một nhân chứng khác cho hay, sáng cùng ngày, ông nghe tiếng gọi của cháu bé con chị T. Khi chạy sang nhà nữ giáo viên, nhân chứng bàng hoàng thấy cảnh tượng người mẹ nằm sấp trên vũng máu, cạnh tủ lạnh. Còn người con trai nằm ngửa trên giường cạnh con dao, người đầy máu.

Chia sẻ về nam sinh H., thầy Nguyễn Đình Biên (Phó Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Du) thông tin H. học rất chăm ngoan, 3 năm liền là học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt, thái độ học tập chăm chỉ, điểm trung bình cuối năm lớp 12 của H. đạt 8,6. Em nổi trội nhất ở các môn tự nhiên, nhất là Toán, Lý, Hóa. Trong suốt thời gian ôn thi trước kỳ thi tốt nghiệp, H. rất siêng đến lớp và dự học đầy đủ, không vắng buổi nào tới ngày 3/7. Những ngày đi thi em vẫn đi thi, thực hiện đúng quy chế và không có biểu hiện gì bất thường. Tuy nhiên, bạn bè trong lớp và giáo viên chủ nhiệm nhận xét em khá thụ động. Giáo viên cũng từng mời phụ huynh của H. để mong gia đình quan tâm tới em hơn, nhắc nhở em tham gia tích cực hơn các hoạt động của trường và lớp nhưng phụ huynh bảo tính của H. vốn trầm tính rồi. Nguồn tin Đất Việt/báo Tri thức và Cuộc sống cho hay, theo nhà trường, bạn bè và thầy cô thì có thể H. bị nghiện game online. Đại diện Công an huyện Châu Đức thông tin bước đầu trên báo Tiền Phong, qua quá trình điều tra, xác minh, hung thủ gây ra vụ án có thể là cháu H.. Do giữa H. và mẹ là chị T. có xảy ra mâu thuẫn trước đó nên cháu H. đã ra tay sát hại mẹ mình rồi dùng dao để tự sát. Hiện lực lượng chức năng huyện Châu Đức đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghi-an-nam-sinh-lop-12-sat-hai-me-roi-quyen-sinh-vi-ap-luc-thi-cu-lang-xom-bang-hoang-gia-dinh-rat-hanh-phuc-truoc-do-nghe-cai-nhau-to-412076.html