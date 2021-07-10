Liên quan đến vụ hai mẹ con giáo viên tử vong tại Bà Rịa - Vũng Tàu, nam sinh vốn là học sinh giỏi, những ngày đi thi em vẫn đi thi bình thường, thực hiện đúng quy chế và không có biểu hiện gì.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, liên quan đến sự việc mẹ con giáo viên tử vong ở Bà Rịa - Vũng Tàu, được biết, nam sinh tử vong trong vụ việc là H.V.H (18 tuổi). Nạn nhân được xác định là học tại trường HPT Nguyễn Du, huyện Châu Đức (không phải là THPT chuyên Lê Quý Đôn tại TP. Vũng Tàu như một vài thông tin trước đó). Theo đó, thầy N.Đ.B. - Phó Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Du - cho biết, em H. học rất chăm ngoan, 3 năm liền là học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt, thái độ học tập chăm chỉ. Điểm trung bình cuối năm lớp 12 của H. đạt 8.6, được danh hiệu học sinh giỏi. Trong suốt thời gian ôn thi trước kỳ thi tốt nghiệp, H. rất siêng đến lớp và dự học đầy đủ, không vắng buổi nào tới ngày 3/7. Những ngày đi thi em H. vẫn đi thi bình thường, thực hiện đúng quy chế và không có biểu hiện gì bất thường.

"Em rất ngoan, tuy nhiên bạn bè trong lớp và giáo viên chủ nhiệm nhận xét em khá thụ động. Giáo viên cũng từng mời phụ huynh của H. để mong gia đình quan tâm tới em hơn, nhắc nhở em tham gia tích cực hơn các hoạt động của trường và lớp nhưng phụ huynh bảo tính của H. vốn trầm tính rồi!" - Thầy B. chia sẻ với Doanh nghiệp và Tiếp thị. Hiện trường vụ việc - Ảnh: Thanh Niên Bên cạnh đó, bạn bè và thầy cô có xác nhận H. bị nghiện game online. Vào ngày mai, trường sẽ đến gia đình để hỏi thăm và chia buồn.

Theo Thanh Niên, ngày 10/7, cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến 2 mẹ con cô giáo tử vong ở xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức. Được biết hơn 8h cùng ngày, người con út của chị L.T.T. (49 tuổi) ngủ dậy, đi xuống bếp thì phát hiện mẹ mình nằm úp mặt xuống nền gạch, nằm bất động trên vũng máu. Đến giường ngủ của anh trai là H.V.H. (18 tuổi) thì cháu bé phát hiện anh cũng có tình trạng tương tự với vết thương bị cắt trên cổ. Con dao vẫn còn nằm ngay cổ nạn nhân. Lúc này, cháu bé chạy ra ngoài kêu cứu. Theo Zing News, chị T. là giáo viên trường tiểu học Nghĩa Thành, huyện Châu Đức). Người phụ nữ có 3 con, con trai lớn học đại học năm 2 ở TP.HCM. Con trai thứ hai (nạn nhân) vừa thi tốt nghiệp THPT và con trai út đang học lớp 3. Thời điểm 2 mẹ con chị T. tử vong, người chồng đang đi làm ca đêm. Hiện, sự việc đang được điều tra làm rõ. Hiện, nguyên nhân sự việc đang đươc điều tra làm rõ.

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