Cháu bé 5 tuổi bị rắn cạp nia cắn vào chân khi đi ra vườn vào buổi tối, người thân đã lập tức garo vị trí rắn cắn, đập chết con rắn độc rồi mang cùng lên viện cấp cứu.

Theo báo Người Lao động, ngày 10/7, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa tiếp nhận điều trị cho cháu bé N.T.Q. (5 tuổi, trú xã Hưng Đông, TP Vinh, Nghệ An) cấp cứu do bị rắn cạp nia cắn. Được biết, trước đó, tối ngày 8/7, trong lúc đi ra vườn nhà, cháu Q. không may bị rắn cắn vào chân phải. Sau đó, người thân đã lập tức đập chết con rắn và đưa cháu Q. vào bệnh viện để cấp cứu.

Con rắn cạp nia cắm cháu bé bị người nhà đập chết - Ảnh: Người Lao động

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, khi nhập viện cấp cứu, cháu bé vẫn còn tỉnh táo, không có dấu hiệu sốt hay khó thở. Qua thăm khám, các bác sỹ thấy tại vị trí rắn cắn có 2 vết móc nhỏ ở mắt cá chân trong bên phải. Vết cắn đau ít, không phù nề, không hoại tử. Sau đó, các bác sĩ đã tháo garo, truyền dịch, lợi tiểu. Sau khi được điều trị, hiện sức khỏe của cháu bé đã ổn định.

Trước đó, ngày 3/7, một cô gái 21 tuổi trú ở xã Nghĩa Lâm (Nghĩa Đàn, Nghệ An) đang ngủ trong phòng tầng 2 cũng bị rắn cạp nia cắn vào cổ và tay. Nạn nhân được đưa đi viện cấp cứu nhưng sau 5 ngày điều trị, cô gái đã tử vong.

Được biết, rắn cạp nia có đầu nhỏ, người tròn, trên thân có các khoang màu đen, trắng xen kẽ. Chúng có tiết diện ngang hình tam giác, đoạn từ hông xuống đuôi dẹp dần thành điểm nhọn. Khi người bị rắn cạp nia cắn, nọc độc của rắn sẽ tác động lên hệ thần kinh, làm tê liệt tứ chi, khiến nạn nhân rơi vào tình trạng suy hô hấp, nếu không chữa trị kịp thời sẽ dẫn tới tử vong.

Người đàn ông đỡ cháu bé lơ lửng, rơi từ tầng 2 ở Nam Định xuất hiện trên báo chí nước ngoài Tờ The Sun của Anh mới đây đã đưa tin về "người đàn ông tốt bụng" Lương Thanh Hà sau khi anh dũng cảm cứu sống một cháu bé rơi từ tầng 2 của một căn nhà bên đường.

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