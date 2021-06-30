'Người hùng' cứu cháu bé từ lan can tầng 2: 'Lúc ôm cháu tôi cảm nhận được cháu rất sợ, người toát hết mồ hôi ra'

Xã hội 30/06/2021 18:17

Liên quan đến cháu bé rơi từ lan can tầng 2 được người qua đường chụp được, mới đây, "người hùng" này đã có những chia sẻ chi tiết về hoàn cảnh diễn ra câu chuyện.

Liên quan đến vụ việc cháu bé rơi từ lan can tầng 2 được người qua đường cứu, theo Tổ Quốc, người đàn ông cứu cháu khi ấy là anh Lương Văn Hà (49 tuổi, tổ 9, phường Văn Miếu, TP. Nam Định). Anh Hà cho biết, sáng hôm ấy trên đường đi làm thì phát hiện một cháu bé đang đu bám ở lan can tầng 2 một ngôi nhà. Bên cạnh việc tri hô, anh vội vàng chạy đến đón cháu bé.

"Tôi không nghĩ được nhiều, trong đầu tôi lúc đó chỉ muốn làm sao để cứu được cháu bé vì giây phút đó tôi coi cháu như con ruột của mình...Lúc cháu bé rơi tôi đã chuẩn bị tinh thần ôm lấy hông của cháu. Thật may là ôm được rồi, do cháu nặng cân nên khi ôm được, chân tôi đã khụy xuống đường. Lúc ôm cháu tôi cảm nhận được cháu rất sợ, người toát hết mồ hôi ra" - anh Hà kể lại sự việc với Tổ Quốc.

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 Anh Lương Văn Hà (49 tuổi) ngụ tại tổ 9, phường Văn Miếu, TP. Nam Định - Ảnh: Hit.vn

 Bên cạnh đó, anh cũng cho biết sau khi đón được cháu bé, có nhiều người tại hiện trường muốn xin số điện thoại để cảm ơn nhưng anh không cho mà chỉ kiểm tra thấy cháu không sao rồi đi về.

"Sáng nay, gia đình bố cháu bé cũng đèo cháu đến nhà tôi để cảm ơn. Đây là việc tôi phải làm, xuất phát từ tâm mình nên việc đó tôi không quan trọng lắm. Nếu cháu bé muốn nhận tôi là bố nuôi, tôi rất sẵn lòng" - anh Hà chia sẻ thêm với Tổ Quốc.

Ngoài ra, ông Mai Kim Thanh, tổ trưởng tổ dân phố số 9 phường Văn Miếu đánh giá, hành động cứu người của anh Hà rất đáng khen ngợi. Ông cũng cho biết, anh Hà ở địa phương làm nghề xây dựng nhưng thu nhập không cao, kinh tế gia đình đa phần phải dựa vào vợ. Tuy khó khăn nhưng anh luôn chấp hành, đóng góp đầy đủ theo quy định của nhà nước.

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Bé gái rơi xuống và được anh Hà cứu - Ảnh: Chụp màn hình

Tối ngày 29/6, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một bé gái rơi từ lan can tầng 2 ngôi nhà xuống và được một người đàn ông đi xe đạp đỡ kịp thời. Được biết, sự việc xảy ra tại số nhà 50, phường Trần Quang Khải, TP Nam Định.

Nhiều người khi xem đoạn video đã để lại bình luận gửi lời cảm ơn hành động nhanh trí đỡ bé gái của người đi xe đạp.

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