Ngày 1/5 vừa qua, chị Đ. bất ngờ mất tích, được cho đúng vào ngày sinh nhật người con thứ 2 của chị tròn 5 tuổi. Đến ngày 10/5, gia đình nhận được thông tin đã tìm thấy thi thể của chị và được chôn cất tại Thanh Am (Gia Lâm, Hà Nội).

Ngày 14/5, trên mạng xã hội xôn xao thông tin người phụ nữ tên Đinh Th. Đ. ở thôn Ngọc Giang, xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội lấy chồng tại thôn Lực Canh (xã Xuân Canh, Đông Anh) tử vong không rõ nguyên nhân. Được biết, chị Đ. là chị họ của "người hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh - người từng cứu sống bé gái rơi từ tầng 12 chung cư. Anh Mạnh cũng là người đăng tải 4 trang nhật ký của chị Đ. khiến cộng đồng mạng chú ý.

Làm công nhân vài năm chị Đ. quen anh T. và quyết định kết hôn. Ông Kho buồn bã nói: "Con gái tôi lấy chồng năm 2011 nhưng chỉ yên ấm được vài tháng đầu thôi. Trong suốt khoảng thời gian đó, cuộc sống của con bên nhà chồng dường như không hạnh phúc vì mâu thuẫn với mẹ chồng và chồng".

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, ông Đinh Văn Kho, bố đẻ chị Đ. chia sẻ, năm 1995 vợ ông mất sớm, điều kiện gia đình hết sức khó khăn. Một mình ông gồng gánh nuôi 3 con thơ, lúc đó chị Đ. mới 6 tuổi. Vì gia đình khó khăn nên học xong lớp 12 chị Đ. nghỉ học đi làm công nhân phụ giúp gia đình, phụ bố nuôi các em ăn học.

Chị Đ. lúc còn sống - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Theo lời của người bác gái chị Đ., ngày họ hàng 2 bên ra mắt, gia đình nhà trai đã thẳng thừng nói: "Nhà này sao nghèo thế này, vào nhà nhìn lên vẫn thấy mặt trời, cửa sổ thì treo tàu lá chuối". Hôm đó, sau khi nhà trai đã về hết thì chị Đ. vào góc nhà bật khóc.

Người bác gái nhớ lại, sau khi kết hôn được 4 tháng: "Cháu chạy về nhà bố đẻ khóc lóc, tôi hỏi rất lâu cháu mới nói bị mẹ chồng vu lấy trộm 5 chỉ vàng. Cháu khóc và nói không lấy.

Gia đình chúng tôi sang bên đó xem thế nào. Họ một mực nói cháu lấy, tôi bảo rằng họ không tin cháu thì báo công an, ai sai người đó chịu, nhưng họ không báo. Khi vừa về tới nhà, bố cháu liền quay lại đón con gái, nhưng phía nhà chồng đã khoá kín cửa, điện thoại cũng không thể liên lạc với bất kỳ ai bên trong."

Nhật ký do chị Đ. để lại kể về quá trình làm dâu thường xuyên có mâu thuẫn với gia đình chồng - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Sau khi con gái mất tích được 10 ngày, gia đình nhận được tin chị Đ. qua đời, em gái chị Đ. là chị L. như linh tính được điều gì đó và hỏi bố về tập hồ sơ khám bệnh của chị gái. Mở ra, cả gia đình bàng hoàng phát hiện 4 trang nhật ký dài do chị Đ. để lại. Chị L. đau xót nói: "Nếu mà nội dung tờ nhật ký này được phát hiện sớm, thì chắc không có chuyện này xảy ra rồi".

Hiện mọi thông tin chia sẻ vẫn chưa được cơ quan chức năng xác thực và đưa ra ý kiến rõ ràng nhưng vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn từ phía dư luận.