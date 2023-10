Chỉ mới học hết lớp 11 nhưng bà Phương Hằng khoe có bằng Giáo sư Mỹ, cộng đồng mạng 'bán tín bán nghi'

Theo đó, bà Hằng được vinh danh “Certificates for honorary visiting professor” (Giáo sư danh dự). Trong khi đó, danh hiệu ông Dũng được nhận là “Doctor and master of business Administration” (Tiến sĩ và danh dự về quản trị kinh doanh). Đây được xem là những danh hiệu danh giá nhất mà trường Apollos trao tặng cho những doanh nhân có những cống hiến trong sự nghiệp kinh doanh và hoạt động vì cộng đồng tại châu Á.



Vợ chồng ông Dũng 'lò vôi' nhận học hàm giáo sư và bằng tiến sĩ - Ảnh: Báo Giao Thông

Theo tìm hiểu, Đại học Apollos có trụ sở chính tại Great Falls, bang Montana, Mỹ. Đây là một trường đại học đào tạo từ xa thuộc sở hữu tư nhân, được công nhận của Mỹ. Trường cung cấp các chương trình Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân và Cao đẳng về Quản trị Kinh doanh, Quản lý và Công nghệ Thông tin.