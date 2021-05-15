Chỉ mới học hết lớp 11 nhưng bà Phương Hằng khoe có bằng Giáo sư Mỹ, cộng đồng mạng 'bán tín bán nghi'

Trước những tiết lộ của bà Nguyễn Phương Hằng, nhiều người không khỏi hoài nghi.
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Câu chuyện bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng "lò vôi") đấu tố hàng loạt nghệ sĩ trong showbiz Việt tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Điều này khiến bà Phương Hằng trở thành cái tên xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận. Đặc biệt, những thông tin về đời tư của vợ chồng bà lại càng được quan tâm, tìm kiếm hơn bao giờ hết.
Được biết, vợ chồng ông Dũng "lò vôi" đều là những người rời ghế nhà trường từ sớm nhưng xây dựng được sự nghiệp thành công. Theo nguồn tin từ Vietnamnet, bà chủ Đại Nam từng học hết lớp 11 thì phải nghỉ ngang vì gia cảnh khó khăn. Trong khi đó, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn mà ông Dũng đã rời ghế nhà trường từ sớm để lập nghiệp và tạo dựng sự nghiệp.
Thế nhưng, mới đây trong một lần livestream, bà Hằng tự hào mình là một người giàu có về tiền bạc và tri thức. Bà từng có bằng Giáo sư của trường Đại học Apollos, Mỹ. Điều này khiến nhiều người không khỏi hoài nghi về xuất xứ của bằng Giáo sư này?
Được biết, trước đó, vào năm 2008, ngày 2/11, vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng và bà Hằng đã được Đại học Apollos trao bằng Tiến sĩ danh dự và chứng nhận Giáo sư danh dự tại một sự kiện ở Malaysia.
Theo đó, bà Hằng được vinh danh “Certificates for honorary visiting professor” (Giáo sư danh dự). Trong khi đó, danh hiệu ông Dũng được nhận là “Doctor and master of business Administration” (Tiến sĩ và danh dự về quản trị kinh doanh). Đây được xem là những danh hiệu danh giá nhất mà trường Apollos trao tặng cho những doanh nhân có những cống hiến trong sự nghiệp kinh doanh và hoạt động vì cộng đồng tại châu Á.
Theo tìm hiểu, Đại học Apollos có trụ sở chính tại Great Falls, bang Montana, Mỹ. Đây là một trường đại học đào tạo từ xa thuộc sở hữu tư nhân, được công nhận của Mỹ. Trường cung cấp các chương trình Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân và Cao đẳng về Quản trị Kinh doanh, Quản lý và Công nghệ Thông tin.