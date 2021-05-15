Chỉ mới học hết lớp 11 nhưng bà Phương Hằng khoe có bằng Giáo sư Mỹ, cộng đồng mạng 'bán tín bán nghi'

Xã hội 15/05/2021 10:40

Trước những tiết lộ của bà Nguyễn Phương Hằng, nhiều người không khỏi hoài nghi.

Câu chuyện bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng "lò vôi") đấu tố hàng loạt nghệ sĩ trong showbiz Việt tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Điều này khiến bà Phương Hằng trở thành cái tên xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận. Đặc biệt, những thông tin về đời tư của vợ chồng bà lại càng được quan tâm, tìm kiếm hơn bao giờ hết. 

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 Bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Cắt từ clip NV

Được biết, vợ chồng ông Dũng "lò vôi" đều là những người rời ghế nhà trường từ sớm nhưng xây dựng được sự nghiệp thành công. Theo nguồn tin từ Vietnamnet, bà chủ Đại Nam từng học hết lớp 11 thì phải nghỉ ngang vì gia cảnh khó khăn. Trong khi đó, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn mà ông Dũng đã rời ghế nhà trường từ sớm để lập nghiệp và tạo dựng sự nghiệp.

Thế nhưng, mới đây trong một lần livestream, bà Hằng tự hào mình là một người giàu có về tiền bạc và tri thức. Bà từng có bằng Giáo sư của trường Đại học Apollos, Mỹ. Điều này khiến nhiều người không khỏi hoài nghi về xuất xứ của bằng Giáo sư này?

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 Vợ chồng bà Hằng trong buổi nhận bằng danh dự của đại học Apollos - Ảnh: Giáo dục Việt Nam

Được biết, trước đó, vào năm 2008, ngày 2/11, vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng và bà Hằng đã được Đại học Apollos trao bằng Tiến sĩ danh dự và chứng nhận Giáo sư danh dự tại một sự kiện ở Malaysia. 

Theo đó, bà Hằng được vinh danh “Certificates for honorary visiting professor” (Giáo sư danh dự). Trong khi đó, danh hiệu ông Dũng được nhận là “Doctor and master of business Administration” (Tiến sĩ và danh dự về quản trị kinh doanh). Đây được xem là những danh hiệu danh giá nhất mà trường Apollos trao tặng cho những doanh nhân có những cống hiến trong sự nghiệp kinh doanh và hoạt động vì cộng đồng tại châu Á.

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Vợ chồng ông Dũng 'lò vôi' nhận học hàm giáo sư và bằng tiến sĩ - Ảnh: Báo Giao Thông

Theo tìm hiểu, Đại học Apollos có trụ sở chính tại Great Falls, bang Montana, Mỹ. Đây là một trường đại học đào tạo từ xa thuộc sở hữu tư nhân, được công nhận của Mỹ. Trường cung cấp các chương trình Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân và Cao đẳng về Quản trị Kinh doanh, Quản lý và Công nghệ Thông tin. 

Ra mặt cãi 'tay đôi' với bà Nguyễn Phương Hằng, một sao nữ Vbiz bị 'truy cùng đuổi tận', bị tố là kẻ làm gái, lừa đảo?

Ra mặt cãi 'tay đôi' với bà Nguyễn Phương Hằng, một sao nữ Vbiz bị 'truy cùng đuổi tận', bị tố là kẻ làm gái, lừa đảo?

Trên trang Facebook cá nhân, Phạm Ngà cho biết bà Hằng đang truy cùng đuổi tận cô khi cho hàng loạt Youtuber và các nick ảo post bài khắp nơi, vu khống bịa đặt, hãm hại, thậm chí sỉ nhục.

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Từ khóa:   bà Phương Hằng Dũng lò vôi Huỳnh Uy Dũng

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