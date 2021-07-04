Người đàn ông đỡ cháu bé lơ lửng, rơi từ tầng 2 ở Nam Định xuất hiện trên báo chí nước ngoài

Xã hội 04/07/2021 20:37

Tờ The Sun của Anh mới đây đã đưa tin về "người đàn ông tốt bụng" Lương Thanh Hà sau khi anh dũng cảm cứu sống một cháu bé rơi từ tầng 2 của một căn nhà bên đường.

Những ngày qua, một đoạn video ghi lại cảnh 1 người đàn ông ở Nam Định nhanh tay đỡ cháu bé rơi từ tầng 2 của căn nhà lan truyền với tốc độ chóng mặt trên MXH và nhận về nhiều phản hồi tích cực từ cư dân mạng. Theo như clip ghi lại, thì mặc dù cháu bé vẫn bị chạm đất nhưng nhờ được đỡ nên lực va chạm giảm, giúp cháu bé giảm thương tích khi rơi xuống đất.

Ngay sau khi video này xuất hện trên MXH, nhiều người đã dành nhiều lời khen cho anh Lương Thanh Hà (49 tuổi) vì sự nhanh nhạy của mình. Thậm chí nhiều người còn gọi anh Hà là "người hùng" hay "Nguyễn Ngọc Mạnh tái xuất". 

Không chỉ khiến cho dư luận trong nước xôn xao, hành động của anh Hà còn nhận được phản ứng tích cực từ báo chí nước ngoài. Mới đây, tờ The Sun của Anh bất ngờ đăng tải về vụ việc vào hôm 3/7/2021.

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Một trang báo của nước Anh đăng tải nội dung vụ việc - Ảnh chụp màn hình

Trong bài viết, phóng viên của The Sun đã thuật lại toàn bộ nội dung sự việc một cách tường tận. Cụ thể, trang này viết: "Bé gái 4 tuổi rơi từ ban công với độ cao 3,5 mét xuống đường, chân chạm đất nhưng nhờ có sự ứng cứu kịp thời của người đàn ông nên cơ thể bé tránh khỏi bị thương.

Trong video, bé gái bám lơ lửng trên ban công tầng 2 khi một số người đi xe đạp chạy ngang qua. Một số người dường như không để ý thấy bé gái, trong khi những người khác có lẽ biết chuyện nhưng không dừng lại. 

Cuối cùng, một người đàn ông đi xe đạp đi ngang qua đã phát hiện ra bé gái và nhanh chóng tới đỡ khi em sắp rơi xuống. Người này đã đứng dưới đường đúng vị trí bé gái ngã do tuột tay và cứu được bé gái, ngăn một thảm kịch có thể xảy ra.

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Khoảnh khắc anh Hà đỡ kịp cháu bé - Ảnh cắt từ clip

Chủ cửa hàng đối diện tên Trần Hữu Trọng cũng phát hiện nguy hiểm, chạy đến hiện trường. Ông Trọng nói đã xin số điện thoại người đàn ông để sau này cha mẹ bé gái có thể đến cảm ơn. Tuy nhiên, người đàn ông đáp: "Tôi không dùng điện thoại".

Sau đó, ông này rời khỏi hiện trường sau khi đảm bảo ông Trong có thể chăm cho bé gái cho tới khi mẹ của bé về nhà khoảng nửa giờ sau đó.

Người đàn ông tốt bụng sau đó được xác định là Lương Thanh Hà, cư dân địa phương.

Gia đình bé gái đã đến thăm ông Hà vào sáng hôm sau để cảm ơn vì hành động của ông.

Ông Hà lúc đó vẫn khiêm tốn nói: "Hành động của tôi không có gì đáng kể, tôi cũng không muốn người khác coi mình là anh hùng".

Theo ông Hà, ông đã nhờ những hàng xóm xung quanh lấy thang, nhưng tự tay đỡ lấy bé gái khi em rơi xuống trước khi họ kịp đem thang tới.

Bé gái hôm đó thức dậy mà không thấy ai ở trong nhà nên trèo ra ban công. Bé được đưa đến viện kiểm tra nhưng chỉ bị thương nhẹ".

The Sun còn dành mỹ từ "người đàn ông tốt bụng" để nói về anh Hà khiến dư luận Việt Nam ấm lòng và thêm phần ngưỡng mộ hành động của anh.

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Trang báo kể lại về hành động của anh Hà - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, "người hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh cũng từng được báo chí nước ngoài ngợi khen về hành động dũng cảm và nhanh trí khi cứu được bé gái rơi từ tầng 11 của chung cư. 

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Nhiều trang báo đưa tin về vu việc chấn động - Ảnh chụp màn hình

 Hiện tại vụ việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận trong nước và quốc tế.

'Người hùng' cứu cháu bé từ lan can tầng 2: 'Lúc ôm cháu tôi cảm nhận được cháu rất sợ, người toát hết mồ hôi ra'

'Người hùng' cứu cháu bé từ lan can tầng 2: 'Lúc ôm cháu tôi cảm nhận được cháu rất sợ, người toát hết mồ hôi ra'

Liên quan đến cháu bé rơi từ lan can tầng 2 được người qua đường chụp được, mới đây, "người hùng" này đã có những chia sẻ chi tiết về hoàn cảnh diễn ra câu chuyện.

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