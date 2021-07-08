Nam sinh Hà Nội khóc vì đến muộn ngậm ngùi thi lại vào năm sau, mẹ bần thần: 'Sáng nay tôi bận đi làm thêm'

Hiện tâm trạng nam sinh Hà Nội khóc nức nở vì đến điểm thi muộn đã ổn định hơn rất nhiều. Em cho biết sẽ chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi năm sau.
- Khánh Hòa: Hơn 400 học sinh phải dừng thi THPT vì một thí sinh nhiễm COVID-19
- Đã xác minh được địa điểm thi nơi xảy ra vụ thí sinh chụp đề Toán gửi cho người thân giải hộ
Chia sẻ trên Pháp luật và Bạn đọc, nam sinh N.K.Đ. (học trường THPT Lương Văn Can) cho biết sáng nay em dậy muộn, khoảng 7h45 em đến được điểm thi THPT chuyên Hà Nội Amsterdam nhưng đáng tiếc không có ai ra đón hay đưa em vào. "Dù em đã gọi điện trước thông báo là sẽ đến. Em đứng chờ một lúc thì có người xuống bảo "Không kịp nữa rồi". Khoảng thời gian đó tầm 15, 20 phút. Em có gặp bảo vệ ở đó, nhưng bác đi lên thông báo rất lâu".
K.Đ. cho biết, Hội đồng thi sau đó đã nói chuyện, trao đổi với em và mẹ. Còn bản thân em K.Đ. cũng thẳng thắn thừa nhận lỗi đi thi muộn. Sau khi trao đổi, phương án cuối cùng đưa ra là em K.Đ. sẽ thi lại vào năm sau. Chiều nay Đ. không thi tiếp môn Ngoại ngữ. "Sáng nay em thất vọng lắm nhưng hiện tại tâm trạng ổn định hơn nhiều rồi. Em cũng chấp nhận chuyện thi lại thôi ạ. Em yêu thích nấu ăn, ước mơ được trở thành đầu bếp nên dự định sau này sẽ thi vào trường đại học chuyên ngành Du lịch", K.Đ. chia sẻ, đồng thời gửi lời cám ơn đến những lời động viên của mọi người.
Trước đó, theo lời chia sẻ của một phụ huynh cũng đưa con đến trường thi, chứng kiến hình ảnh nam sinh đến muộn ngồi sụp xuống khóc mà ai nấy nghẹn ngào. Thậm chí, em vì quá sốc nhưng được vị phụ huynh này ôm lại, xót xa nghe giọng em lạc đi: "Cháu mất hết rồi cô ơi, giờ cháu chẳng còn gì, 12 năm học của cháu mất hết rồi'. Tôi thương cháu bé nên cũng bật khóc theo", Báo Ione dẫn lời vị phụ huynh.
Ngay sau khi nghe tin con trai đến muộn không được vào trường thi, bà Nghiêm Thị Hường (mẹ của Đ.) cũng bật khóc. Chia sẻ trên báo Dân Việt, bà Hường cho hay: "Sáng nay tôi bận đi làm thêm, con đến điểm thi muộn báo tin về. Tôi bảo con về thì con nói 'con còn về làm gì nữa mẹ". Người mẹ còn chia sẻ hoàn cảnh gia đình chồng mất khi con trai đang học lớp 7. Hơn ai hết bà rất đau lòng khi con đã vuột mất cơ hội.
Nhiều người cũng rất quan tâm đến việc liệu nam sinh K.Đ. có cơ may thi tốt nghiệp THPT vào đợt 2 hay không? Trả lời câu hỏi này, ông Phạm Văn Đại – Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội nói trên báo Pháp luật và Bạn đọc, việc này sẽ do Bộ GD-ĐT xác định. Còn theo quy chế hiện hành, K.Đ sẽ không đủ điều kiện xét tốt nghiệp, do không dự đủ số môn thi. Nếu không được tạo điều kiện dự thi vào đợt 2 năm nay, buộc nam sinh sẽ phải chờ thi tốt nghiệp với khóa sau vào năm tới.