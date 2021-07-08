Nam sinh Hà Nội khóc vì đến muộn ngậm ngùi thi lại vào năm sau, mẹ bần thần: 'Sáng nay tôi bận đi làm thêm'

Chia sẻ trên Pháp luật và Bạn đọc, nam sinh N.K.Đ. (học trường THPT Lương Văn Can) cho biết sáng nay em dậy muộn, khoảng 7h45 em đến được điểm thi THPT chuyên Hà Nội Amsterdam nhưng đáng tiếc không có ai ra đón hay đưa em vào. "Dù em đã gọi điện trước thông báo là sẽ đến. Em đứng chờ một lúc thì có người xuống bảo "Không kịp nữa rồi". Khoảng thời gian đó tầm 15, 20 phút. Em có gặp bảo vệ ở đó, nhưng bác đi lên thông báo rất lâu".

K.Đ. cho biết, Hội đồng thi sau đó đã nói chuyện, trao đổi với em và mẹ. Còn bản thân em K.Đ. cũng thẳng thắn thừa nhận lỗi đi thi muộn. Sau khi trao đổi, phương án cuối cùng đưa ra là em K.Đ. sẽ thi lại vào năm sau. Chiều nay Đ. không thi tiếp môn Ngoại ngữ. "Sáng nay em thất vọng lắm nhưng hiện tại tâm trạng ổn định hơn nhiều rồi. Em cũng chấp nhận chuyện thi lại thôi ạ. Em yêu thích nấu ăn, ước mơ được trở thành đầu bếp nên dự định sau này sẽ thi vào trường đại học chuyên ngành Du lịch", K.Đ. chia sẻ, đồng thời gửi lời cám ơn đến những lời động viên của mọi người.