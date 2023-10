Nam sinh Hà Nội khóc vì đến muộn ngậm ngùi thi lại vào năm sau, mẹ bần thần: 'Sáng nay tôi bận đi làm thêm'

Chia sẻ trên Pháp luật và Bạn đọc, nam sinh N.K.Đ. (học trường THPT Lương Văn Can) cho biết sáng nay em dậy muộn, khoảng 7h45 em đến được điểm thi THPT chuyên Hà Nội Amsterdam nhưng đáng tiếc không có ai ra đón hay đưa em vào. "Dù em đã gọi điện trước thông báo là sẽ đến. Em đứng chờ một lúc thì có người xuống bảo "Không kịp nữa rồi". Khoảng thời gian đó tầm 15, 20 phút. Em có gặp bảo vệ ở đó, nhưng bác đi lên thông báo rất lâu".

Mẹ nam sinh rất đau lòng khi nghe tin con đến muộn - Ảnh: Dân Việt

Nhiều người cũng rất quan tâm đến việc liệu nam sinh K.Đ. có cơ may thi tốt nghiệp THPT vào đợt 2 hay không? Trả lời câu hỏi này, ông Phạm Văn Đại – Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội nói trên báo Pháp luật và Bạn đọc, việc này sẽ do Bộ GD-ĐT xác định. Còn theo quy chế hiện hành, K.Đ sẽ không đủ điều kiện xét tốt nghiệp, do không dự đủ số môn thi. Nếu không được tạo điều kiện dự thi vào đợt 2 năm nay, buộc nam sinh sẽ phải chờ thi tốt nghiệp với khóa sau vào năm tới.