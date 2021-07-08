Đã xác minh được địa điểm thi nơi xảy ra vụ thí sinh chụp đề Toán gửi cho người thân giải hộ

Xã hội 08/07/2021 15:48

Ngay sau khi có thông tin lọt đề thi tốt nghiệp ra ngoài, UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo cho Sở Giáo dục và đào tạo vào cuộc xác minh. Hiện, Sở đã có báo cáo ban đầu về vụ việc cho Bộ Giáo dục và đào tạo.

Vừa qua, trên mạng xã hội trên mạng xôn xao thông tin "1 thí sinh lén chụp ảnh đề Toán gửi ra ngoài khi vẫn ngồi trong phòng thi, người nhà đăng ảnh lên mạng nhờ giải gấp". Cụ thể, khoảng 15h50 ngày 7/7, một tài khoản Facebooker bình luận một hình ảnh được cho là đề thi môn Toán với dòng trạng thái: "Giải giùm bé nhà em câu 36, 38, 40, 41 với ạ. Gấp ạ". Điều đáng nói là hình ảnh được chụp vẫn được đặt trên bàn phòng thi và còn nguyên số báo danh lẫn phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh đó.

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Hình ảnh gây xôn xao dư luận vì nghi có thí sinh gian lận trong kỳ thi THPT Quốc Gia - Ảnh: MXH

Khi hình ảnh được đăng tải, rất nhiều cư dân mạng tỏ ra bức xúc và cảm thấy bất bình cho nhiều sĩ tử vì nếu sự việc này là thật thì sẽ không công bằng với các thí sinh khác. Liên quan đến sự việc này, trưa 8/7, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Phan Mạnh Hùng - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, xác nhận tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và đào tạo vào cuộc xác minh ngay sau khi có thông tin lọt đề thi tốt nghiệp ra ngoài.

Ngay thời điểm phát hiện, tỉnh Quảng Bình cũng đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc xác minh. Hiện, sở đã có báo cáo ban đầu về vụ việc cho Bộ Giáo dục và đào tạo. Ông Hùng xác nhận thông tin ban đầu cho thấy địa điểm diễn ra vụ việc là một điểm thi thuộc huyện Lệ Thủy. Ông cho biết: "Nhiều khả năng chiều nay cơ quan điều tra sẽ có báo cáo cho sở".

Nghi vấn thí sinh lén chụp ảnh đề thi Toán tuồn ra ngoài, người nhà đăng lên mạng nhờ giải gấp?

Nghi vấn thí sinh lén chụp ảnh đề thi Toán tuồn ra ngoài, người nhà đăng lên mạng nhờ giải gấp?

Môn thi Toán vừa kết thúc và ngay lập tức đã có một vụ lùm xùm nổ ra.

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