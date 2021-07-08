Ôn bài thâu đêm, nam sinh Hà Nội đi thi muộn ngồi sụp trước cổng trường khóc nấc: '18 năm mất hết rồi'

Theo thông tin từ Nhịp Sống Việt, em nam sinh tên Nguyễn K.Đ. (học trường THPT Lương Văn Can) đã đến điểm thi muộn. Được biết, lúc 7h40, giáo viên chủ nhiệm gọi điện cho Đ. vì chưa thấy em đến điểm thi. K.Đ. sau đó chạy đến nơi nhưng cổng trường đã đóng và các thí sinh đang trong quá trình làm bài thi nên nam sinh này không được vào thi.

Sáng nay, hàng triệu học sinh trên cả nước bước vào ngày thi thứ 2 của kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1. Bên cạnh những gương mặt hớn hở sau khi hoàn thành bài thi được chia sẻ trên mạng xã hội thì nhiều người lại nhói lòng bắt gặp hình ảnh một nam sinh Hà Nội ngồi gục khóc trước điểm thi THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (quận Cầu Giấy).

Nhiều phụ huynh không kiềm được nước mắt khi chứng kiến nam sinh ngồi sụp trước cổng trường - Ảnh: Nhịp Sống Việt

Một số phụ huynh đứng đợi con tại điểm thi trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam cho biết, khi nam sinh này đến đã đứng ngoài cổng trường gọi lớn, nhưng bảo vệ bước ra bảo muộn không được vào phòng thi nữa. Là người chứng kiến toàn bộ sự việc, chị Trần Thị Hồng Thúy (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) cũng là 1 phụ huynh đưa con đi thi cho hay: "Tôi là phụ huynh đưa con đi thi và bức xúc quá. Lúc đó tôi đứng bên đường, thấy cháu Đ. phi vội xe đến cổng và có bảo vệ ra hỏi. Thế rồi bảo vệ để cháu Đ. đứng ở đấy, từ từ đi vào, đi rất chậm. Lúc đó tôi cũng hoảng, nghĩ thế thì muộn thi mất. Lúc sau, bảo vệ ra bảo cháu: "Muộn rồi, về đi". Thằng bé sụp luôn tại chỗ, bật khóc nức nở, bảo 18 năm đời cháu mất hết rồi. Tôi phải ôm chặt cháu động viên, tỉ tê an ủi để ngăn cháu nghĩ quẩn. Cháu suy sụp đến mức không cả nhớ được thông tin liên lạc của mình. Lúc sau cháu chạy đi mất, bỏ lại xe máy ở cổng trường".

Mẹ nam sinh đi thi muộn - Ảnh: Ione

Được biết, K.Đ. có hoàn cảnh gia đình đặc biệt. Bố mất năm em học lớp 7, gia đình có 3 anh em. Tối qua, K.Đ. học bài đến 3h sáng nên ngủ dậy muộn. Sau khi sự việc xảy ra khoảng 1 giờ đồng hồ thì nam sinh được mở cửa cho vào trong phòng bảo vệ ngồi. Khoảng hơn 10h, em được người thân đến đón về.