Vợ trẻ kém 16 tuổi của Quách Ngọc Tuyên đi thi tốt nghiệp THPT, mẹ chồng gửi lời chúc gây chú ý

Giải trí 07/07/2021 17:07

Nhiều người tỏ ra bất ngờ khi biết vợ Quách Ngọc Tuyên tham gia kỳ thi tốt nghiệp năm nay sau khi làm mẹ của nhóc tỳ 2 tuổi.

Sáng nay (7/7), hàng triệu thí sinh trên cả nước bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia với các môn Ngữ Văn và Toán. Showbiz Việt cũng rộn ràng khi có một số cái tên đình đám như Phương Mỹ Chi, Hồ Văn Cường, Pháo cũng lên đường dự thi.

Đặc biệt, mới đây, Quách Ngọc Tuyên cũng chia sẻ khoảnh khắc đưa "vợ trẻ" đi thi tốt nghiệp THPT khiến nhiều khán giả vô cùng ngỡ ngàng. Bởi không ai nghĩ, dù đã sinh con gái là bé Bào Ngư (2 tuổi), nhưng đến hôm nay, bà xã của anh vẫn còn trong thời gian đèn sách.

Vợ trẻ kém 16 tuổi của Quách Ngọc Tuyên đi thi tốt nghiệp THPT, mẹ chồng gửi lời chúc gây chú ý - Ảnh 1
Quách Ngọc Tuyên đưa vợ đi thi - Ảnh: FBNV

 Quách Ngọc Tuyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: “Coi xong trận banh giờ chở bạn ấy đi thi, làm tròn bổn phận để tối mai được coi tiếp. Anh Vi Cá - chú Tuyên gửi lời chúc các em, các cháu thi bình tĩnh, tự tin và làm bài thật tốt”. Theo đó, anh không quên chúc bà xã sẽ “vượt vũ môn” thành công: “Chúc mẹ Bào Ngư vượt qua thử thách chính bản thân mình một cách xuất sắc”.

Không chỉ được ông xã chở "hộ tống" đi thi, Bảo Hân còn được mẹ chồng gửi lời chúc thi tốt khiến nhiều người thầm ngưỡng mộ.

Vợ trẻ kém 16 tuổi của Quách Ngọc Tuyên đi thi tốt nghiệp THPT, mẹ chồng gửi lời chúc gây chú ý - Ảnh 2
Hân Hồ cảm ơn lời chúc của mẹ chồng - Ảnh: FB

 Ngay dưới bài đăng, diễn viên Nam Thư – tình cũ của Quách Ngọc Tuyên cũng bình luận gửi lời chúc tới Thảo Hân: “Thi tốt nha bé Hân. Tâm lý thoải mái nha. Còn ông Tuyên lo ở nhà nấu cơm nấu nước, chăm con cái đi. Hân thi về chỉ việc ăn và ngủ thôi mai còn thi nữa nha ba”.

Bà xã của Quách Ngọc Tuyên là Hân Hồ, sinh năm 2000 và kém nam diễn viên 16 tuổi. Tháng 10/2019, Quách Ngọc Tuyên quyết định công khai mối quan hệ, vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của dư luận vì cách biệt tuổi tác quá lớn. Tuy nhiên, vượt qua mọi định kiến của xã hội, cho đến nay, cả hai vẫn cực kì hạnh phúc với tình yêu "chú - cháu" và có một con gái chung dù chưa chính thức kết hôn. 

Vợ trẻ kém 16 tuổi của Quách Ngọc Tuyên đi thi tốt nghiệp THPT, mẹ chồng gửi lời chúc gây chú ý - Ảnh 3
Tổ ấm hạnh phúc của vợ chồng Quách Ngọc Tuyên - Ảnh: FBNV
Vợ trẻ kém 16 tuổi của Quách Ngọc Tuyên đi thi tốt nghiệp THPT, mẹ chồng gửi lời chúc gây chú ý - Ảnh 4
Hình ảnh nhí nhố của đôi vợ chồng cách nhau 16 tuổi - Ảnh: FBNV

Do lần thi tốt nghiệp trước cô vướng chuyện sinh nở, chăm sóc con mọn nên đến kỳ thi năm nay mới có thể tham gia. Gia đình cũng tạo điều kiện cho bà mẹ trẻ tiếp tục con đường đèn sách. Nhiều khán giá đồng loạt bày tỏ sự ngưỡng mộ, cho rằng bà xã Quách Ngọc Tuyên dù đã lập gia đình và qua sinh nở nhưng vẫn có mục tiêu học vấn, chọn con đường tri thức để phấn đấu.

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