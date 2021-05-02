Xót xa nam sinh tử vong vì cứu 4 cô gái bị đuối nước: Chỉ còn 2 tháng nữa là tốt nghiệp Đại học

Xã hội 02/05/2021 11:29

Nam sinh viên dũng cảm cứu được 4 người nhưng lại không thể cứu được mình. Dân mạng xót xa khi chỉ còn 2 tháng nữa là tốt nghiệp Đại học, nhưng chàng trai đã ra đi và để lại bao điều dang dở.

Chiều 30/4, tại một bãi tắm tự phát ven biển xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) đã xảy ra một sự việc thương tâm khiến người dân không khỏi bàng hoàng. Nhân dịp nghỉ lễ, một nhóm sinh viên Đại học Huế đã đến đây tắm biển, khi đang tắm thì có 4 người bị sóng biển cuốn ra xa dần. Thấy bạn kêu cứu, một nam sinh đã liền lao ra cứu bạn, sau khi cứu được cả 4 người vào bờ thì nam sinh ấy lại bị đuối nước.

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Ảnh minh họa: Internet

Sau khoảng 30 phút tìm kiếm, người dân đã đưa được nam sinh ấy vào bờ nhưng chàng thanh niên đã tử vong ngay sau đó. Chàng trai dũng cảm ấy là Nguyễn Văn Nh. (SN 1998, ngụ huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), Nh. là sinh viên năm 4 ngành công nghệ thông tin Trường đại học Khoa học – Đại học Huế.

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Chàng trai dũng cảm cứu được 4 người nhưng lại không thể cứu mình - Ảnh: Internet

Khi biết được thông tin, nhiều bạn bè của Nh. đã vô cùng thương xót. Bạn Bùi Ngọc Ánh (cùng quê Nghệ An, đang học ở Huế - là bạn của Nh.) cho biết Nh. là người hiền lành, hòa đồng, luôn mỉm cười lạc quan và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác trong cuộc sống. "Tháng 7 này bạn ấy tốt nghiệp Đại học và dự định sẽ đi tu" - Ánh chia sẻ thêm.

Rất nhiều người đã gửi lời chia buồn đến nam sinh dũng cảm:

"Nụ cười của em sẽ sống mãi trong lòng mọi người, trên đời này. Người tốt không thiếu nhưng người vừa tốt vừa có lòng dũng cảm như em lại chẳng mấy người, chàng trai tuyệt vời ạ."

"Thương em và cảm phục em thật nhiều. Bố mẹ xa em mãi mãi nhưng chắc chắn 4 bạn kia sẽ thay bạn chăm lo, động viên bố mẹ em, chắn chắn là vậy. Em hãy an lòng yên nghỉ."

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Nh. ra đi để lại bao niềm thương xót cho gia đình, bạn bè và người dân cả nước - Ảnh: Internet

Hôm nay (2/5), lễ an táng nam sinh được cử hành tại một nhà thờ nơi quê nhà.

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