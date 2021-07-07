Gạt bỏ ồn ào, Hồ Văn Cường phấn chấn cùng mẹ ruột đi làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT, Phi Nhung nhắn gửi đầy xúc động

Giải trí 07/07/2021 10:41

Hình ảnh Hồ Văn Cường xuất hiện cùng mẹ ruột trước thềm thi tốt nghiệp THPT hậu những ồn ào cát-xê với Phi Nhung được dân mạng thích thú chia sẻ.

Sáng ngày 7/7, hàng triệu sĩ tử 2003 trên cả nước sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021. Trong số đó, sự góp mặt của 2 "thần đông dân ca" được đông đảo khán giả yêu mến là Hồ Văn Cường và Phương Mỹ Chi cũng đặc biệt được chú ý. 

Mới đây, những hình ảnh liên quan đến con nuôi Phi Nhung đã được dân mạng chia sẻ rầm rộ. Vào chiều ngày 6/7, cộng đồng mạng nhanh chóng lan truyền hình ảnh Hồ Văn Cường đeo khẩu trang ngồi trên ô tô cùng mẹ ruột. 

Gạt bỏ ồn ào, Hồ Văn Cường phấn chấn cùng mẹ ruột đi làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT, Phi Nhung nhắn gửi đầy xúc động - Ảnh 1
Hồ Văn Cường cùng mẹ ruột đi làm thủ tục trước ngày thi - Ảnh: FBNV
Gạt bỏ ồn ào, Hồ Văn Cường phấn chấn cùng mẹ ruột đi làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT, Phi Nhung nhắn gửi đầy xúc động - Ảnh 2
Không khó để nhận ra vẻ mặt vui tươi, phấn khởi của giọng ca nhí - Ảnh: FBNV

 Dù đeo khẩu trang nhưng giọng ca nhí vẫn lộ rõ nét mặt vui tươi. Người đăng bài chia sẻ: "Hôm nay mẹ Cường đưa Cường đi làm thủ tục thi. Chúc Cường thi thật tốt và làm bài tốt nha". Bên dưới phần bình luận, đông đảo người hâm mộ đã gửi lời chúc may mắn tới giọng ca gốc Tiền Giang. Trước đó, khi đại diện cho các học sinh biểu diễn trong buổi hướng dẫn ghi phiếu hướng dẫn đăng ký dự thi THPT, Hồ Văn Cường từng chia sẻ việc bản thân sẽ đăng ký vào ngành Marketing của một trường đại học tư thục trên địa bàn thành phố.

Bất chấp làn sóng chỉ trích, mới đây, nữ ca sĩ Phi Nhung cũng đã có gửi lời chúc đến Hồ Văn Cường trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ viết: "Thi tốt nha... làm con của mẹ, không gì mà không thể... chúc con thi thành công, ở nhà đợi tin con đó, cố lên".

Gạt bỏ ồn ào, Hồ Văn Cường phấn chấn cùng mẹ ruột đi làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT, Phi Nhung nhắn gửi đầy xúc động - Ảnh 3
Lời nhắn gửi của Phi Nhung đến Hồ Văn Cường - Ảnh: FBNV

 Trước đó, vào đúng thời điểm Hồ Văn Cường chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp PTTH và Đại học, ngày 6/7, một vài antifan đã vào hỏi khó Phi Nhung, nhắc lại chuyện cũ. Đáng ngạc nhiên nhất là nữ ca sĩ không ngần ngại mà đối đáp thẳng mặt antifan khi bị vặn vẹo: "Trả tiền cho thằng nhỏ chưa, nó 18 tuổi rồi". Cô tag hẳn tên antifan này vào, trả lời rằng: "Em qua nhà chị. Chị đưa cho em nha".

Gạt bỏ ồn ào, Hồ Văn Cường phấn chấn cùng mẹ ruột đi làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT, Phi Nhung nhắn gửi đầy xúc động - Ảnh 4
Mặc kệ những thị phi, Phi Nhung vẫn giữ quan hệ thân thiết với con nuôi - Ảnh: Internet
Gạt bỏ ồn ào, Hồ Văn Cường phấn chấn cùng mẹ ruột đi làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT, Phi Nhung nhắn gửi đầy xúc động - Ảnh 5
Phi Nhung đáp trả thẳng thừng bình luận của antifan - Ảnh: FBNV

 Thời gian qua, ồn ào liên quan đến tiền cát-xê giữa Hồ Văn Cường với mẹ nuôi Phi Nhung bất ngờ được đông đảo khán giả quan tâm và theo dõi. Tuy nhiên, có thể thấy, dù vướng phải những thị phi không đáng thì Hồ Văn Cường và mẹ nuôi vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, không hề rạn nứt như tin đồn trước đó.

Ồn ào chưa dứt, dân mạng lại rôm rả clip Hồ Văn Cường núp dưới gầm sân khấu hát bè cho Phi Nhung

Ồn ào chưa dứt, dân mạng lại rôm rả clip Hồ Văn Cường núp dưới gầm sân khấu hát bè cho Phi Nhung

Đoạn clip Hồ Văn Cường núp dưới gầm sân khấu trong một buổi trình diễn để hát bè cho Phi Nhung tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận.

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Từ khóa:   Phi Nhung Hồ Văn Cường Phi Nhung từ thiện thi tốt nghiệp

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