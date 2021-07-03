Ồn ào chưa dứt, dân mạng lại rôm rả clip Hồ Văn Cường núp dưới gầm sân khấu hát bè cho Phi Nhung

Giữa lúc lùm xùm vẫn chưa ngã ngũ thì mới đây, MXH bất ngờ lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh ca sĩ nhí Hồ Văn Cường đang hát bè cho Phi Nhung trong một đêm diễn. Điều thu hút sự chú ý của khán giả là Quán quân Thần tượng âm nhạc nhí sẵn sàng núp dưới gầm sân khấu dựng thô sơ để hỗ trợ cho phần biểu diễn của mẹ nuôi.

Thời gian qua, ồn ào liên quan tới mối quan hệ của mẹ con Phi Nhung - Hồ Văn Cường nhận được nhiều sự chú ý. Xuất phát từ lời tố cáo Phi Nhung nhận nhiều con nuôi với mục đích không mấy tốt đẹp cho tới việc tư lợi khi kêu gọi từ thiện, sau đó Phi Nhung cũng đã lên tiếng phủ nhận thông tin trên.

Khi ấy, Hồ Văn Cường đứng núp dưới gầm sân khấu được dựng thô sơ để hỗ trợ cho phần trình diễn của Phi Nhung. Hồ Văn Cường tay cầm mic, tay còn lại điện thoại để xem lời và phải bấu, vịn thành sắt của gầm.

Được biết đây là những hình ảnh được ghi lại từ cách đây khoảng 3 năm khi Hồ Văn Cường theo chân mẹ nuôi đi diễn tỉnh.

Cậu nhóc vừa cầm điện thoại, vừa vịn vào sân khấu, vừa hòa giọng cùng mẹ nuôi ở những đoạn điệp khúc của bài hát - Ảnh: Saostar

Có khi đang hát bè giữa chừng, Hồ Văn Cường lại nhìn lên sân khấu để phối hợp nhịp nhàng với Phi Nhung. Có thể thấy nam ca sĩ không ngại khó khăn, chấp nhận "chui" gầm sân khấu để hỗ trợ cho mẹ nuôi màn trình diễn tuyệt vời nhất có thể.

Hồ Văn Cường say sưa hát - Ảnh: Saostar

Trước đó, ồn ào giữa Phi Nhung và Hồ Văn Cường rộ lên khi dân tình đặt nhiều nghi vấn về việc cát-xê của nam ca sĩ bị mẹ nuôi giữ hết. Tuy nhiên mới đây, giọng ca Bông điên điển cho biết khi nào con nuôi muốn ra riêng cô sẽ trả lại toàn bộ.

"Khi Cường đi hát, muốn ra riêng thì lấy. Tôi nói mẹ Cường cứ để tiền cho quản lý giữ đi. Khi mà Cường học xong cấp 3, đủ 18 tuổi rồi thì tôi đưa hết tất cả để mẹ con mua nhà, hay mướn nhà gì đó. Tôi cũng sẽ cho thêm vài trăm triệu vốn để Cường làm ăn. Tôi không thích mang chuyện của tôi cho xã hội bàn tán, nhưng vì xã hội quan tâm Cường, vì khán giả quan tâm nên bây giờ tôi mới nói. Tính của tôi đâu ra đó, cái nào của Cường là của Cường, cái nào của tôi là của tôi, cái nào của công ty là của công ty".

Chiều ngày 14/6, Hồ Văn Cường bất ngờ đăng status giữa liên hoàn thị phi và mong muốn khép lại mọi ồn ào với mẹ nuôi Phi Nhung để có thể toàn tâm toàn ý tập trung cho việc học hành. Đồng thời, ca sĩ nhí cũng phủ nhận chuyện chị gái ở quê có hoàn cảnh khó khăn đến mức phải đi lượm ve chai.

"Con chào mọi người! Con đã liên lạc với chị của con rồi và chị con nói mình không hề nói đi lượm ve chai. Con chỉ mong mọi việc có thể dừng lại tại đây để có thời gian tập trung cho việc học hành, thi cử. Con đang chuẩn bị thi và con cũng đã rất áp lực", Hồ Văn Cường chia sẻ.

Có vẻ như, những lùm xùm xoay quanh mẹ con Phi Nhung - Hồ Văn Cường vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy nhiên, hy vọng cư dân mạng sẽ không tiếp tục ném đá, đả kích cũng như tôn trọng những vấn đề riêng tư như ý nguyện của những người trong cuộc.