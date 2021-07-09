Tiết lộ bất ngờ về nữ sinh tuồn đề Toán ra ngoài: 3 năm liền học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt, thi thử đều trên 8 điểm

Vào chiều 8/7, ông Nguyễn Giang Nam, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình), thông tin trên VnExpress, nữ sinh làm lọt đề thi Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 học tại trường THPT Lệ Thủy, huyện Lệ Thủy. Em này đã bị đình chỉ thi môn Ngoại ngữ - môn cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT, vào chiều hôm qua.

Đáng nói, theo chia sẻ của ông Hà Văn Trung, Hiệu trưởng Trường THPT Lệ Thủy (Quảng Bình) trên Báo Tri thức & Cuộc sống thì nữ sinh này vốn có thành tích học tập và đạo đức tốt, thậm chí vào những lần thi thử, em đều đạt kết quả cao. Do đó, khi sự việc xảy ra, thầy cô trong trường đều vô cùng ngỡ ngàng. "Tôi không làm ở điểm thi của trường mà làm ở điểm thi khác, ngày 8/7, khi biết tin học sinh của mình để lọt đề Toán ra bên ngoài tôi rất bất ngờ và rất buồn. Không chỉ riêng tôi mà các thầy cô trong trường đều thấy bất ngờ vì em học sinh này là học sinh giỏi liền 3 năm. Mấy lần thi thử, điểm Toán của em này cũng đều trên 8, hạnh kiểm suốt 3 năm cũng đều tốt. Không ai nghĩ học sinh này lại làm như thế", ông Trung cho biết.