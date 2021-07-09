Tiết lộ bất ngờ về nữ sinh tuồn đề Toán ra ngoài: 3 năm liền học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt, thi thử đều trên 8 điểm

Theo lời Hiệu trưởng trường THPT Lệ Thủy, nữ sinh làm lọt đề thi Toán ra ngoài có thành tích học tập rất tốt.
- Đã xác minh được địa điểm thi nơi xảy ra vụ thí sinh chụp đề Toán gửi cho người thân giải hộ
- Đã thi tốt nghiệp THPT xong, dân mạng đang 'hóng' khi nào Phi Nhung trả tiền cho Hồ Văn Cường?
Vào chiều 8/7, ông Nguyễn Giang Nam, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình), thông tin trên VnExpress, nữ sinh làm lọt đề thi Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 học tại trường THPT Lệ Thủy, huyện Lệ Thủy. Em này đã bị đình chỉ thi môn Ngoại ngữ - môn cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT, vào chiều hôm qua.
Đáng nói, theo chia sẻ của ông Hà Văn Trung, Hiệu trưởng Trường THPT Lệ Thủy (Quảng Bình) trên Báo Tri thức & Cuộc sống thì nữ sinh này vốn có thành tích học tập và đạo đức tốt, thậm chí vào những lần thi thử, em đều đạt kết quả cao. Do đó, khi sự việc xảy ra, thầy cô trong trường đều vô cùng ngỡ ngàng. "Tôi không làm ở điểm thi của trường mà làm ở điểm thi khác, ngày 8/7, khi biết tin học sinh của mình để lọt đề Toán ra bên ngoài tôi rất bất ngờ và rất buồn. Không chỉ riêng tôi mà các thầy cô trong trường đều thấy bất ngờ vì em học sinh này là học sinh giỏi liền 3 năm. Mấy lần thi thử, điểm Toán của em này cũng đều trên 8, hạnh kiểm suốt 3 năm cũng đều tốt. Không ai nghĩ học sinh này lại làm như thế", ông Trung cho biết.
Thông tin thêm về sự việc, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết hiện ngành công an và giáo dục đang làm rõ vì sao nữ sinh này có thể mang điện thoại vào phòng thi. Ông nói: "Kết thúc buổi thi môn Toán, thời gian thu bài lúc 16h, còn việc xuất hiện đề thi trên mạng xã hội vào 15h55 phút. Do đó, phải khẳng định đây là việc lọt đề". Căn cứ vào quy chế, sẽ xử lý nghiêm sai phạm. Bộ sẽ thông tin tiếp khi có kết luận.
Trước đó, vào lúc 15h55 ngày 7/7, mạng xã hội Facebook xuất hiện ảnh chụp đề thi môn Toán. Chủ tài khoản đăng tải bình luận chứa ảnh chụp được cho là mã đề 106 của môn Toán kèm lời “cầu cứu”: “Giải giúp bé nhà em, 36 – 38 – 40 – 42 - 45 với, gấp ạ”. Theo hình ảnh đăng tải, đề thi vẫn được đặt trên bàn tại phòng thi, còn phiếu trả lời trắc nghiệm ghi số báo danh người dự thi. Từ thông tin người dùng ở huyện Lê Thủy, tỉnh Quảng Bình, ngành công an và giáo dục đã phát hiện sự việc.