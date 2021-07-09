Tiết lộ bất ngờ về nữ sinh tuồn đề Toán ra ngoài: 3 năm liền học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt, thi thử đều trên 8 điểm

Đời sống 09/07/2021 20:35

Theo lời Hiệu trưởng trường THPT Lệ Thủy, nữ sinh làm lọt đề thi Toán ra ngoài có thành tích học tập rất tốt.

Vào chiều 8/7, ông Nguyễn Giang Nam, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình), thông tin trên VnExpress, nữ sinh làm lọt đề thi Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 học tại trường THPT Lệ Thủy, huyện Lệ Thủy. Em này đã bị đình chỉ thi môn Ngoại ngữ - môn cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT, vào chiều hôm qua.

Đáng nói, theo chia sẻ của ông Hà Văn Trung, Hiệu trưởng Trường THPT Lệ Thủy (Quảng Bình) trên Báo Tri thức & Cuộc sống thì nữ sinh này vốn có thành tích học tập và đạo đức tốt, thậm chí vào những lần thi thử, em đều đạt kết quả cao. Do đó, khi sự việc xảy ra, thầy cô trong trường đều vô cùng ngỡ ngàng. "Tôi không làm ở điểm thi của trường mà làm ở điểm thi khác, ngày 8/7, khi biết tin học sinh của mình để lọt đề Toán ra bên ngoài tôi rất bất ngờ và rất buồn. Không chỉ riêng tôi mà các thầy cô trong trường đều thấy bất ngờ vì em học sinh này là học sinh giỏi liền 3 năm. Mấy lần thi thử, điểm Toán của em này cũng đều trên 8, hạnh kiểm suốt 3 năm cũng đều tốt. Không ai nghĩ học sinh này lại làm như thế", ông Trung cho biết.

Tiết lộ bất ngờ về nữ sinh tuồn đề Toán ra ngoài: 3 năm liền học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt, thi thử đều trên 8 điểm - Ảnh 1
Đề thi Toán bị lọt ra ngoài - Ảnh: Internet

 Thông tin thêm về sự việc, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết hiện ngành công an và giáo dục đang làm rõ vì sao nữ sinh này có thể mang điện thoại vào phòng thi. Ông nói: "Kết thúc buổi thi môn Toán, thời gian thu bài lúc 16h, còn việc xuất hiện đề thi trên mạng xã hội vào 15h55 phút. Do đó, phải khẳng định đây là việc lọt đề". Căn cứ vào quy chế, sẽ xử lý nghiêm sai phạm. Bộ sẽ thông tin tiếp khi có kết luận.

Trước đó, vào lúc 15h55 ngày 7/7, mạng xã hội Facebook xuất hiện ảnh chụp đề thi môn Toán. Chủ tài khoản đăng tải bình luận chứa ảnh chụp được cho là mã đề 106 của môn Toán kèm lời “cầu cứu”: “Giải giúp bé nhà em, 36 – 38 – 40 – 42 - 45 với, gấp ạ”. Theo hình ảnh đăng tải, đề thi vẫn được đặt trên bàn tại phòng thi, còn phiếu trả lời trắc nghiệm ghi số báo danh người dự thi. Từ thông tin người dùng ở huyện Lê Thủy, tỉnh Quảng Bình, ngành công an và giáo dục đã phát hiện sự việc.

Nóng: Đình chỉ thí sinh liên quan đến vụ lén chụp ảnh đề Toán gửi lên mạng nhờ giải hộ

Nóng: Đình chỉ thí sinh liên quan đến vụ lén chụp ảnh đề Toán gửi lên mạng nhờ giải hộ

Vừa qua, trên MXH xôn xao trước thông tin một tài khoản Facebook nghi làm lộ đề thi môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 để nhờ giải hộ. Sở GD&ĐT Quảng Bình cho hay sau vụ việc đã có biện pháp xử lý.

Xem thêm
Từ khóa:   Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 xác minh được đề Toán xuất hiện từ tỉnh Quảng Bình đề thi tốt nghiệp THPT 2021

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 29 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 29 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 29 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 59 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 3 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 4 giờ 29 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn