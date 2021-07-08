Nóng: Đình chỉ thí sinh liên quan đến vụ lén chụp ảnh đề Toán gửi lên mạng nhờ giải hộ

Xã hội 08/07/2021 16:08

Vừa qua, trên MXH xôn xao trước thông tin một tài khoản Facebook nghi làm lộ đề thi môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 để nhờ giải hộ. Sở GD&ĐT Quảng Bình cho hay sau vụ việc đã có biện pháp xử lý.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 15h55 ngày 7/7, khi thí sinh vẫn đang trong giờ làm bài thi môn Toán, người này đã đăng tải bình luận chứa ảnh chụp được cho là mã đề 106 của môn Toán kèm lời "cầu cứu": "Giải giúp bé nhà em, 36, 38, 40, 42, 45 với, gấp ạ".

Mặc dù bình luận này nhanh chóng bị xóa bỏ, tuy nhiên một số người đã nhanh tay chụp lại màn hình và đăng tải trên các diễn đàn học tập. Điều này khiến nhiều người bức xúc vì cho rằng đây có thể là hành vi gian lận thi cử.

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Bình luận được nhiều người chụp lại và đăng trên các diễn đàn - Ảnh: FB

Liên quan đến vụ việc này, Zing News cũng đưa tin, căn cứ vào thông tin hiển thị trên bài đăng, thông tin cá nhân của người đăng bài, nhiều người cho rằng vụ lọt đề xảy ra ở Quảng Bình.

Ngay khi nhận thông tin, Bộ GD&ĐT cho biết đã nhờ Bộ Công an vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc. Chiều 8/7, ông Đặng Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình, cho hay công an đã gửi kết quả điều tra ban đầu. Căn cứ vào đó, Sở quyết định đình chỉ một thí sinh liên quan vụ việc. Hiện tại, công an vẫn đang tiếp tục điều tra.

NÓNG: Công an vào cuộc điều tra nghi vấn đề thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 'lọt' ra ngoài

NÓNG: Công an vào cuộc điều tra nghi vấn đề thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 'lọt' ra ngoài

Trước thông tin đề thi môn Toán bị "lọt" ra ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với cơ quan công an để điều tra làm rõ.

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Từ khóa:   thí sinh thí sinh thi THPT lộ đề thi

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