Bí ẩn người đàn ông ở Bình Thuận tử vong với vết đâm thấu ngực, 2 con gái nói 'tự ngã': Hàng xóm tiết lộ tình tiết lạ

Xã hội 15/07/2021 16:15

Sau khi cha tử vong, 2 người con gái không chịu hợp tác với cơ quan chức năng.

Suốt từ tối qua đến nay, nhiều người dân ở xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận không khỏi bàng hoàng trước cái chết bất thường của người đàn ông sinh năm 1968. Theo thông tin từ báo Lao động, khoảng 19 giờ 30 tối 14/7, ông N.V.T. (ngụ thôn 5, xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh) được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Nam Bình Thuận cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng với vết thương trên ngực. Người này tử vong sau đó. Do nghi là án mạng xảy ra trong gia đình dẫn đến chết người nên sự việc được trình báo cho cơ quan Công an.

Chia sẻ về gia cảnh người đàn ông này trên Đất Việt/Tri thức & Cuộc sống, đại diện thôn 5, xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận cho biết, vợ chồng ông T. có 3 người con, con trai lớn bị tai nạn mất cách đây 6-7 năm, còn 2 người con gái nhà ông T. cũng đã lấy chồng. Hoàn cảnh kinh tế gia đình ông T. không khá giả, mọi người không có công ăn việc làm ổn định. Còn bản thân ông T. tính tình hiền lành, trước đó do hay uống rượu nên thi thoảng có mâu thuẫn với các con, nhưng cách đây mấy tháng do bị bệnh gút nên ông này uống ít hơn.

Bí ẩn người đàn ông ở Bình Thuận tử vong với vết đâm thấu ngực, 2 con gái nói 'tự ngã': Hàng xóm tiết lộ tình tiết lạ - Ảnh 1
Người cha được đưa vào bệnh viện đa khoa khu vực Nam Bình Thuận nhưng đã tử vong - Ảnh minh họa: Internet

 Đáng nói, vị đại diện này cũng cho biết, theo lời chia sẻ từ bà con làng xóm thì trước khi xảy ra sự việc đau lòng, giữa ông T. và các con có cãi vã, giằng co với nhau. Trong lúc giằng co, ông T. nghi có bị ngã và bị vật nhọn đâm vào người. "Sau khi vụ việc đau lòng xảy ra vào tối ngày 14/7, ban đầu các con gái của ông T. không muốn hợp tác với cơ quan chức năng, họ nói do ông T. tự ngã, sau đó chúng tôi đã phải thuyết phục rất nhiều họ mới chịu làm việc", vị đại diện nói với nguồn tin trên. 

Cũng theo vị đại diện này, ông T. có 2 người con rể, con rể đầu tiên làm nghề phụ hồ, chịu khó làm ăn, còn người con rể thứ 2 cũng mới ở cạnh nhà ông T. Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã đưa 2 người con rể của ông T. về xã làm việc. Hiện Công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của người đàn ông 53 tuổi. 

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