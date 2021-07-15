Suốt từ tối qua đến nay, nhiều người dân ở xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận không khỏi bàng hoàng trước cái chết bất thường của người đàn ông sinh năm 1968. Theo thông tin từ báo Lao động, khoảng 19 giờ 30 tối 14/7, ông N.V.T. (ngụ thôn 5, xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh) được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Nam Bình Thuận cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng với vết thương trên ngực. Người này tử vong sau đó. Do nghi là án mạng xảy ra trong gia đình dẫn đến chết người nên sự việc được trình báo cho cơ quan Công an.

Chia sẻ về gia cảnh người đàn ông này trên Đất Việt/Tri thức & Cuộc sống, đại diện thôn 5, xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận cho biết, vợ chồng ông T. có 3 người con, con trai lớn bị tai nạn mất cách đây 6-7 năm, còn 2 người con gái nhà ông T. cũng đã lấy chồng. Hoàn cảnh kinh tế gia đình ông T. không khá giả, mọi người không có công ăn việc làm ổn định. Còn bản thân ông T. tính tình hiền lành, trước đó do hay uống rượu nên thi thoảng có mâu thuẫn với các con, nhưng cách đây mấy tháng do bị bệnh gút nên ông này uống ít hơn.