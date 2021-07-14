Mặc dù có 2 gia đình đến nhận dạng cô gái chết lõa thể bên bờ suối, nhưng cuối cùng xác định nạn nhân không phải người thân của họ.

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc cô gái chết lõa thể ở suối Ea Nuôi (xã Ea Nuôi, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), ông Trịnh Quang Tấn, Chủ tịch UBND xã Ea Nuôl thông tin, sau khi phát hiện cô gái chết lõa thể ở suối Ea Nuôi, chính quyền đã thông báo tìm người thân cho cô gái xấu số này. Sau khi phát đi thông báo, hiện có 2 gia đình trên địa bàn có con gái bỏ đi đã đến nhận dạng. Tuy nhiên, sau đó được xác định cô gái này không phải là người thân của họ, dẫn tin từ báo Đất Việt/ Tri thức & Cuộc sống.

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh: Công an TP.HCM

Theo Chủ tịch UBND xã Ea Nuôl nhận định, thi thể cô gái chết lõa thể không phải là người địa phương. Cũng theo ông Tấn, mấy ngày trước, khi phát hiện thi thể cô gái bí ẩn này, trên địa bàn có mưa to, có thể nạn nhân trôi đến từ nơi khác đến đây vì lúc ấy nước suối chảy rất lớn. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành trưng cầu giám định để điều tra manh mối của nạn nhân.

Trước đó, vào chiều 10/7, một người dân đi hái măng ở suối Ea Nuôl (xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn) thì bàng hoàng phát hiện thi thể nữ giới trong tình trạng không mặc quần áo, thi thể đã bốc mùi. Sự việc ngay lập tức được trình báo cơ quan chức năng. Lãnh đạo xã Ea Nuôl thông tin trên VTV, nạn nhân khoảng 25 tuổi, cô gái không có giấy tờ tùy thân, không nhận dạng được nên sau khi khám nghiệm pháp y, thi thể được xã tổ chức mai táng.

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