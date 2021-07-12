Đắk Lắk: Chị gái gào khóc thảm thiết khi em trai lao đầu xuống dòng nước siết, nghi thua cá độ bóng đá

Xã hội 12/07/2021 10:58

Cứ mỗi mùa bóng đá tới, bên cạnh việc hòa mình vào theo dõi những trận cầu đỉnh cao thì một số người còn đổ dồn tiền vào cá độ bóng đá. Và chính thú vui đỏ đen này đã khiến biết bao gia đình rơi vào bi kịch.

Mới đây, báo Dân trí đưa tin vụ việc đau lòng xảy ra tại xã Hòa Phú, TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Theo đó, khoảng 14h30 ngày 10/7, nam thanh niên 23 tuổi (ngụ phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột) đi xe máy cùng chị gái. Đến tại khu vực cầu Sêrêpốk (giáp ranh giữa tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông) thì bất ngờ dừng xe và nhảy vội vàng xuống dưới trước sự bàng hoàng của người chị. Nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng đã có mặt tích cực tìm kiếm nạn nhân. Ngồi trên cầu, người chị khóc nấc gào thét tên em trai trong vô vọng.

"Nguyên nhân ban đầu được người nhà tiết lộ có thể là do thua cá độ bóng đá dẫn đến việc thanh niên này nghĩ quẩn và nhảy cầu", vị lãnh đạo UBND xã Hòa Phú tiết lộ với nguồn trên. Tính đến 19h cùng ngày, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy nạn nhân và đang tích cực tiếp tục tìm kiếm.

Đắk Lắk: Chị gái gào khóc thảm thiết khi em trai lao đầu xuống dòng nước siết, nghi thua cá độ bóng đá - Ảnh 1
Người chị đau đớn gọi tên em trai trong tuyệt vọng - Ảnh: Dân trí

 Trước đó, cư dân mạng cũng ngán ngẩm trước hình ảnh người chồng để thua đậm khi ham mê chơi trò cá độ bóng đá quỳ gối xin vợ trả nợ thay. Tuy nhiên, cô vợ vô cùng tức giận và không đồng ý.

Đắk Lắk: Chị gái gào khóc thảm thiết khi em trai lao đầu xuống dòng nước siết, nghi thua cá độ bóng đá - Ảnh 2
Chồng cá độ thua nợ quỳ gối xin lỗi, cô vợ phẫn uất đòi 'dứt áo ra đi' - Ảnh: Internet

Đây thực tế vốn không phải là câu chuyện của riêng ai. Cứ mỗi mùa bóng lăn, rất nhiều gia đình khác từng lâm vào cảnh túng thiếu, tan nát cũng chỉ vì hai chữ nợ nần. Thậm chí, có tình huống đau lòng hơn, một số cá nhân đã phải trả giá sai lầm của mình bằng những năm tháng đằng đẵng sau song sắt nhà tù.

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