Bị con trai cãi lời 'chem chẻm', người bố bất ngờ gây ra thảm kịch và giọt nước mắt ân hận muộn màng của con trai

Thế giới 14/07/2021 21:29

Là bố mẹ, dạy con ở độ tuổi nào cũng cần sự kiên nhẫn. Thế nhưng, nhiều phụ huynh vì không tìm được tiếng nói chung với con cái mà rơi vào bi kịch.

Điển hình như câu chuyện đau lòng về một ông bố trầm mình dưới hồ vì liên tục bị con cãi lời được chia sẻ trong thời gian gần đây khiến nhiều người phải suy ngẫm. Vào buổi tối hôm 13/7, sau trận cãi nhau nảy lửa với con trai 43 tuổi, nguyên nhân chỉ là chuyện vặt vãnh trong gia đình, người bố 68 tuổi tức giận vì dạy con không được, nói 1 câu bị cãi lại 1 câu nên đã bỏ nhà đi. Trong lúc bất lực, ông nảy sinh ý định nghĩ quẩn. Cuối cùng, ông đến gần một cái hồ sâu trong khu sinh thái gần nhà rồi nhảy xuống. 

Bị con trai cãi lời 'chem chẻm', người bố bất ngờ gây ra thảm kịch và giọt nước mắt ân hận muộn màng của con trai - Ảnh 1
Khu vực nơi người bố nhảy xuống - Ảnh: Internet

 Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của người con trai, hóa ra anh vẫn lẽo đẽo đi sau ông từ nãy đến giờ. Quá sức hoảng hốt, anh liền cuống cuồng gọi cảnh sát để cứu hộ. Đáng tiếc, khi cảnh sát cứu hộ đến nơi, sử dụng xuồng cao su để tìm kiếm và cứu nạn thì đã quá muộn. Khi được đưa lên bờ, người bố già yếu đã ngừng hô hấp và không còn nhịp tim. Lực lượng cứu hộ cố gắng hô hấp nhân tạo và hồi sức tim phổi nhưng ông vẫn không có dấu hiệu sinh tồn, gia đình bất đắc dĩ phải đồng ý từ bỏ cấp cứu. Người con trai sau đó ân hận khôn cùng, anh không ngờ chỉ vì mình cãi lại mấy câu mà đẩy bố đến thảm kịch. 

Sự việc đau lòng xảy ra cho thấy thực tế khoảng cách thế hệ và mâu thuẫn trong gia đình là điều không thể tránh khỏi. Việc nhận thức được hệ quả và tác hại của nó sẽ giúp các gia đình có biện pháp rút ngắn khoảng cách và dung hòa các thế hệ.

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