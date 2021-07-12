Bố giẫm vỡ bụng con gái 5 tuổi, mẹ đưa đến viện nở nụ cười hả hê cực kỳ khó hiểu và lời kể 'sởn gai óc' từ bác sĩ

Người ta vẫn thường nói "hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con", vậy mà thật xót xa, đứa trẻ chưa đầy 5 tuổi phải hứng chịu những trận bạo hành dã man cho chính cha mẹ ruột gây ra.

Vụ bạo hành gây sốc lần đầu tiên được đưa ra ánh sáng khi một bé gái được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng vô cùng tồi tệ. Bé gái mới 4 tuổi bị gãy tay phải và bàn chân trái, kèm theo suy dinh dưỡng nặng. Lúc được phát hiện, cô bé 5 tuổi chỉ nặng vỏn vẹn 10 ký. Đáng nói, kẻ gây ra những vết thương trên người bé gái lại chính là bố mẹ ruột. Trước đó, dù phát hiện cơ thể con chằng chịt thương tích, cặp vợ chồng vẫn bỏ mặc, không thèm đưa đứa trẻ đến gặp bác sĩ. Thậm chí, khi phát hiện con tháo băng ở cánh tay ra, người mẹ tàn nhẫn đã trói chặt tay con vào tay nắm cửa tủ quần áo. Bố ruột của nạn nhân còn ác độc đạp thẳng vào bụng, khiến cho con gái bị vỡ nội tạng. Đến khi thấy tình trạng của con gái diễn biến trầm trọng thì hai vợ chồng mới chịu đưa cô bé đến bệnh viện.

Bác sĩ chẩn đoán tình trạng bé gái cho biết: "Tôi đang trực trong phòng cấp cứu và thấy bé bị suy dinh dưỡng. Chụp X-quang cho thấy bé bị vỡ nội tạng, nhưng ngoài mặt bé lại không có bất cứ biểu hiện đau đớn nào. Bé chỉ nằm im lặng, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi". Thêm vào đó, điều khiến bác sĩ còn "sởn gai óc" hơn là nụ cười hả hê của người mẹ. "Lúc đó, mẹ của nạn nhân đang ôm đứa con trai nhỏ của mình. Rõ ràng bé trai rất bụ bẫm và được chăm sóc rất tốt. Cô ta nói rằng con gái mình hậu đậu nên thường hay bị té, thế nhưng khi nhắc đến vụ tai nạn của con, cô ta lại bất giác nhoẻn miệng cười. Một lúc sau khi được hỏi lại, người mẹ lại thay đổi lời khai nói rằng con gái chấn thương bụng là do bị bố vô tình ngã đè lên. Tuy vậy khi khám vết thương của nạn nhân, bác sĩ xác định đây là tổn thương do ngoại lực gây nên và khả năng lớn là một vụ bạo hành". Bác sĩ đã lập tức báo cảnh sát ngay sau đó. Bé gái bị bố mẹ bạo hành - Ảnh minh họa: Internet Được biết, đôi vợ chồng sinh được 2 gái, 1 trai. Thế nhưng, tình cảm của họ dành cho những đứa con không giống nhau. Trong khi đứa con trai út được yêu thương, chiều chuộng thì duy nhất đứa con gái thứ hai lại phải chịu đựng sự bạo hành tàn nhẫn từ bố mẹ. Ngay chính ông bà nội của đứa trẻ cũng không hiểu nguyên nhân vì sao: "Khi chúng tôi cho cháu ăn, nó không dám ăn vì sợ bố mẹ mắng. Khi nhìn thấy cháu hay bị bầm tím mặt mũi, chúng tôi hỏi thì bọn trẻ nói rằng cháu hậu đậu nên bị té", ông bà nội cho biết.

Trong quá trình điều tra vụ án vào năm 2017, khi nhắc lại ký ức kinh hoàng, bé gái sợ hãi nói với công tố viên rằng: "Con ghét bố. Bố dùng chân giẫm lên bụng của con. Con không thích bố làm đau con". Sau đó, cả hai vợ chồng bị khởi tố với tội danh bạo hành trẻ em và một số tội danh khác. Người chồng bị kết án 2 năm 4 tháng tù còn người vợ bị kết án 1 năm 4 tháng tù với 3 năm bị quản chế. Tại phiên xét xử, đôi vợ chồng tỏ ra hối hận và cầu xin được giảm án với lý do nếu họ đi tù thì 3 đứa con thơ ở nhà không ai chăm sóc. Tuy nhiên, thẩm phán cho biết các con của họ đã được ông bà chăm sóc, vì thế không có lý do gì để họ được giảm án. Được biết, sự việc này xảy ra ở Đài Loan đã khiến dư luận sục sôi suốt thời gian dài.

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