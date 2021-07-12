Bố giẫm vỡ bụng con gái 5 tuổi, mẹ đưa đến viện nở nụ cười hả hê cực kỳ khó hiểu và lời kể 'sởn gai óc' từ bác sĩ

Đời sống 12/07/2021 15:25

Người ta vẫn thường nói "hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con", vậy mà thật xót xa, đứa trẻ chưa đầy 5 tuổi phải hứng chịu những trận bạo hành dã man cho chính cha mẹ ruột gây ra.

Vụ bạo hành gây sốc lần đầu tiên được đưa ra ánh sáng khi một bé gái được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng vô cùng tồi tệ. Bé gái mới 4 tuổi bị gãy tay phải và bàn chân trái, kèm theo suy dinh dưỡng nặng. Lúc được phát hiện, cô bé 5 tuổi chỉ nặng vỏn vẹn 10 ký.

Đáng nói, kẻ gây ra những vết thương trên người bé gái lại chính là bố mẹ ruột. Trước đó, dù phát hiện cơ thể con chằng chịt thương tích, cặp vợ chồng vẫn bỏ mặc, không thèm đưa đứa trẻ đến gặp bác sĩ. Thậm chí, khi phát hiện con tháo băng ở cánh tay ra, người mẹ tàn nhẫn đã trói chặt tay con vào tay nắm cửa tủ quần áo. Bố ruột của nạn nhân còn ác độc đạp thẳng vào bụng, khiến cho con gái bị vỡ nội tạng. Đến khi thấy tình trạng của con gái diễn biến trầm trọng thì hai vợ chồng mới chịu đưa cô bé đến bệnh viện. 

Bác sĩ chẩn đoán tình trạng bé gái cho biết: "Tôi đang trực trong phòng cấp cứu và thấy bé bị suy dinh dưỡng. Chụp X-quang cho thấy bé bị vỡ nội tạng, nhưng ngoài mặt bé lại không có bất cứ biểu hiện đau đớn nào. Bé chỉ nằm im lặng, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi". Thêm vào đó, điều khiến bác sĩ còn "sởn gai óc" hơn là nụ cười hả hê của người mẹ. "Lúc đó, mẹ của nạn nhân đang ôm đứa con trai nhỏ của mình. Rõ ràng bé trai rất bụ bẫm và được chăm sóc rất tốt. Cô ta nói rằng con gái mình hậu đậu nên thường hay bị té, thế nhưng khi nhắc đến vụ tai nạn của con, cô ta lại bất giác nhoẻn miệng cười. Một lúc sau khi được hỏi lại, người mẹ lại thay đổi lời khai nói rằng con gái chấn thương bụng là do bị bố vô tình ngã đè lên. Tuy vậy khi khám vết thương của nạn nhân, bác sĩ xác định đây là tổn thương do ngoại lực gây nên và khả năng lớn là một vụ bạo hành". Bác sĩ đã lập tức báo cảnh sát ngay sau đó. 

Bố giẫm vỡ bụng con gái 5 tuổi, mẹ đưa đến viện nở nụ cười hả hê cực kỳ khó hiểu và lời kể 'sởn gai óc' từ bác sĩ - Ảnh 1
Bé gái bị bố mẹ bạo hành - Ảnh minh họa: Internet

 Được biết, đôi vợ chồng sinh được 2 gái, 1 trai. Thế nhưng, tình cảm của họ dành cho những đứa con không giống nhau. Trong khi đứa con trai út được yêu thương, chiều chuộng thì duy nhất đứa con gái thứ hai lại phải chịu đựng sự bạo hành tàn nhẫn từ bố mẹ. Ngay chính ông bà nội của đứa trẻ cũng không hiểu nguyên nhân vì sao: "Khi chúng tôi cho cháu ăn, nó không dám ăn vì sợ bố mẹ mắng. Khi nhìn thấy cháu hay bị bầm tím mặt mũi, chúng tôi hỏi thì bọn trẻ nói rằng cháu hậu đậu nên bị té", ông bà nội cho biết. 

Trong quá trình điều tra vụ án vào năm 2017, khi nhắc lại ký ức kinh hoàng, bé gái sợ hãi nói với công tố viên rằng: "Con ghét bố. Bố dùng chân giẫm lên bụng của con. Con không thích bố làm đau con". Sau đó, cả hai vợ chồng bị khởi tố với tội danh bạo hành trẻ em và một số tội danh khác. Người chồng bị kết án 2 năm 4 tháng tù còn người vợ bị kết án 1 năm 4 tháng tù với 3 năm bị quản chế. Tại phiên xét xử, đôi vợ chồng tỏ ra hối hận và cầu xin được giảm án với lý do nếu họ đi tù thì 3 đứa con thơ ở nhà không ai chăm sóc. Tuy nhiên, thẩm phán cho biết các con của họ đã được ông bà chăm sóc, vì thế không có lý do gì để họ được giảm án. Được biết, sự việc này xảy ra ở Đài Loan đã khiến dư luận sục sôi suốt thời gian dài. 

Chơi tại nhà, bé trai 5 tuổi ngã xuống bể nước sinh hoạt của gia đình, lúc vớt lên đã không còn thở

Chơi tại nhà, bé trai 5 tuổi ngã xuống bể nước sinh hoạt của gia đình, lúc vớt lên đã không còn thở

Chơi gần bể nước của gia đình, bé trai 5 tuổi không may ngã xuống dưới, đến khi được phát hiện cháu bé đã tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái bị mẹ bạo hành cha đánh con bé gái bị đánh đập

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 29 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 29 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 29 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 59 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 3 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 4 giờ 29 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn