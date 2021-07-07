Để chó cắn người còn thô lỗ mắng 'con cô sao đáng giá bằng chó của tôi', người phụ nữ nhận cái kết 'không thể ngóc đầu lên nổi'

Dắt thú cưng ra đường không chịu rọ mõm, lại còn ngang tàng sau khi chó cắn người, chủ chó đã bị cảnh sát tạm giam ngay sau đó.
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Sự việc xảy ra vào ngày 2/7 ở Bạng Phụ, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Thời điểm ấy, người phụ nữ dắt chó đi dạo nhưng không buộc dây xích. Khi nhìn thấy một đứa trẻ, nó liền vồ đến tấn công khiến bé vô cùng hoảng sợ. Tuy nhiên, thay vì nói lời xin lỗi, người phụ nữ này lại chỉ tay vào mặt người mẹ của đứa trẻ vừa bị chó cắn, cũng là hàng xóm của mình và hét toáng lên: "Sao cô dám đụng đến con chó của tôi. Cứ thử đụng đến nó đi, tôi giết chết con cô", rồi quay ngoắt bỏ đi.
Thái độ ngạo mạn, ngang ngược của người phụ nữ khiến mẹ đứa trẻ phẫn nộ tột đỉnh, cô lập tức gọi điện cho cảnh sát đến giải quyết vụ việc. Trong đoạn clip được ghi lại, khi nhân viên cảnh sát đến hiện trường để xử lý mâu thuẫn, người chủ con chó, họ Trâu, đã hét vào mặt anh rằng: "Tôi đang dạy cho cô ta cách cư xử". Không dừng lại tại đó, người phụ nữ này còn tiếp tục dùng lời lăng mạ đối phương: "Tôi có tiền. Tôi không sợ gì cả. Mấy chục triệu tôi thừa sức trả".
Sự việc ngay sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội khiến không ít người tỏ ra bất bình. Phần đông đều cho rằng thái độ xấc xược, cử chỉ hống hách và từng câu nói xem thường người khác của chủ chó là không thể chấp nhận được. Rõ ràng, việc dắt chó ra khỏi nhà, không rọ mõm, không buộc dây xích gây nguy hiểm cho người đi đường. Vậy mà, ngay trước mặt nhân viên cảnh sát, người này vẫn ngạo mạn đòi giết con của người khác là một điều quá khủng khiếp.
Đồng thời, cư dân mạng cũng nhanh chóng truy lùng ra nơi làm việc của người phụ nữ tại một công ty tổ chức tiệc nổi tiếng. Trước làn sóng tẩy chay dữ dội của dư luận, công ty này lập tức chấm dứt hoạt đồng lao động với người chủ chó nói trên.
Bên cạnh đó, người phụ nữ này hiện đang bị tạm giam 7 ngày. Cảnh sát cho biết sẽ giao cho phòng xử lý hành chính công cộng xử lý vì hành vi dắt chó đi dạo không tuân thủ đúng luật giữ gìn an ninh công cộng.