Để chó cắn người còn thô lỗ mắng 'con cô sao đáng giá bằng chó của tôi', người phụ nữ nhận cái kết 'không thể ngóc đầu lên nổi'

Sự việc xảy ra vào ngày 2/7 ở Bạng Phụ, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Thời điểm ấy, người phụ nữ dắt chó đi dạo nhưng không buộc dây xích. Khi nhìn thấy một đứa trẻ, nó liền vồ đến tấn công khiến bé vô cùng hoảng sợ. Tuy nhiên, thay vì nói lời xin lỗi, người phụ nữ này lại chỉ tay vào mặt người mẹ của đứa trẻ vừa bị chó cắn, cũng là hàng xóm của mình và hét toáng lên: "Sao cô dám đụng đến con chó của tôi. Cứ thử đụng đến nó đi, tôi giết chết con cô", rồi quay ngoắt bỏ đi.

Người mẹ vội chạy đến ôm con sau khi đứa bé bị chó hàng xóm tấn công - Ảnh: Internet

Thái độ ngạo mạn, ngang ngược của người phụ nữ khiến mẹ đứa trẻ phẫn nộ tột đỉnh, cô lập tức gọi điện cho cảnh sát đến giải quyết vụ việc. Trong đoạn clip được ghi lại, khi nhân viên cảnh sát đến hiện trường để xử lý mâu thuẫn, người chủ con chó, họ Trâu, đã hét vào mặt anh rằng: "Tôi đang dạy cho cô ta cách cư xử". Không dừng lại tại đó, người phụ nữ này còn tiếp tục dùng lời lăng mạ đối phương: "Tôi có tiền. Tôi không sợ gì cả. Mấy chục triệu tôi thừa sức trả".