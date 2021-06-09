Vài tháng trước, người dì và chồng của mình đã bị bắt vì họ gây ra cái chết của cháu gái họ. Theo thông tin từ Koreaboo, bé gái đã chết do ngạt thở sau khi bé bị dì và chú nhúng vào bồn nước nhiều lần. Đồng thời, trong lúc dìm vào bồn nước, họ còn trói tay, trói chân nhằm khống chế sự chống trả của đứa trẻ tội nghiệp này.

Trong quá trình khám nghiệm tử thi, bên công tố cũng đã chia sẻ với tòa rằng: “Đứa trẻ 10 tuổi còn bầm tím ở vai phải, đùi và mặt”. Song song đó, các chi tiết mới liên quan tới vụ việc giết người này bắt đầu xuất hiện đã khiến tòa án và cộng đồng mạng càng thêm phẫn nộ nhiều hơn.

Cặp đôi độc ác bị cảnh sát khống chế sau phiên xét xử ngày 8/6 vừa qua - Ảnh: Koreaboo Bé gái 10 tuổi đã chết do ngạt thở sau khi bị dì và chú nhúng vào bồn nước nhiều lần - Ảnh: Minh họa của MBC News

Theo báo cáo, có 22 video với nội dung lạm dụng và bạo hành trong điện thoại di động của những kẻ mất nhân tính này. Mặc dù trước đó, họ đã xóa video khỏi điện thoại của mình. Nhưng nhóm pháp y kỹ thuật số đã khôi phục chúng để đưa ra làm bằng chứng trước toà, trong đó có 14 trên tổng số 22 video đã được công bố với tòa án trong phiên xét xử đầu tiên.

Hình ảnh của bé gái bị bạo hành được cắt ra từ một đoạn clip trong điện thoại của những kẻ 'máu lạnh' - Ảnh: Koreaboo

Về phía MBC News đưa tin, họ cũng đã công khai vài đoạn video trong điện thoại của đôi vợ chồng ác độc này trên truyền hình. Cụ thể, người dì đã ép đứa trẻ ăn phân chó và khỏa thân đứng ngoài trời vào giữa mùa đông lạnh cóng người.

Người dì đã ép đứa trẻ ăn phân chó và ghi hình lại - Ảnh: minh họa của MBC News

Khi được xem những video ghi lại tội ác tày trời này, ai nấy cũng đều không cầm được nước mắt và yêu cầu án tử hình cho cặp đôi này. Được biết, phiên tòa xét xử lần hai sẽ được diễn ra vào ngày 1/7 tới.