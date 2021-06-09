Mới đây, cư dân mạng Hàn Quốc "dậy sóng" trước cái chết thương tâm của một bé gái 10 tuổi bị chính dì và chú ruột của mình bạo hành. Đây là một trong những vụ án hiện đang “chiếm sóng” Hàn Quốc do có nhiều tình tiết đáng lo ngại.
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Vào ngày 8/6, Tòa án quận Suwon (Hàn Quốc) đã mở phiên xét xử đầu tiên liên quan đến cái chết của một bé gái 10 tuổi, bị chính dì ruột và chú ruột của mình bạo hành dã man dẫn tới cái chết vô cùng thương tâm.
Vài tháng trước, người dì và chồng của mình đã bị bắt vì họ gây ra cái chết của cháu gái họ. Theo thông tin từ Koreaboo, bé gái đã chết do ngạt thở sau khi bé bị dì và chú nhúng vào bồn nước nhiều lần. Đồng thời, trong lúc dìm vào bồn nước, họ còn trói tay, trói chân nhằm khống chế sự chống trả của đứa trẻ tội nghiệp này.
Trong quá trình khám nghiệm tử thi, bên công tố cũng đã chia sẻ với tòa rằng: “Đứa trẻ 10 tuổi còn bầm tím ở vai phải, đùi và mặt”. Song song đó, các chi tiết mới liên quan tới vụ việc giết người này bắt đầu xuất hiện đã khiến tòa án và cộng đồng mạng càng thêm phẫn nộ nhiều hơn.
Theo báo cáo, có 22 video với nội dung lạm dụng và bạo hành trong điện thoại di động của những kẻ mất nhân tính này. Mặc dù trước đó, họ đã xóa video khỏi điện thoại của mình. Nhưng nhóm pháp y kỹ thuật số đã khôi phục chúng để đưa ra làm bằng chứng trước toà, trong đó có 14 trên tổng số 22 video đã được công bố với tòa án trong phiên xét xử đầu tiên.
Về phía MBC News đưa tin, họ cũng đã công khai vài đoạn video trong điện thoại của đôi vợ chồng ác độc này trên truyền hình. Cụ thể, người dì đã ép đứa trẻ ăn phân chó và khỏa thân đứng ngoài trời vào giữa mùa đông lạnh cóng người.
Khi được xem những video ghi lại tội ác tày trời này, ai nấy cũng đều không cầm được nước mắt và yêu cầu án tử hình cho cặp đôi này. Được biết, phiên tòa xét xử lần hai sẽ được diễn ra vào ngày 1/7 tới.