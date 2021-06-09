Sau trận ‘hủy diệt’ Indonesia, báo Trung ‘tiên tri’ kết quả trận đấu Việt Nam - UAE, liệu HLV Park có tạo kỳ tích sau 59 năm?

Tin nóng 09/06/2021 08:58

Truyền thông Trung Quốc "sửng sốt" trước màn chiến thắng "áp đảo" của Đội tuyển Việt Nam với tỷ số 4-0 "chặt đẹp" Indonesia.

Ngày 8/6, tờ Sohu đăng tải bài viết với tiêu đề: "4-0! Đông Nam Á chứng kiến một trận đấu hủy diệt và kỳ tích sau 59 năm đã xuất hiện". Theo tờ Sohu, đội tuyển Việt Nam trong những năm gần đây phát triển một cách "chóng mặt" và hiện đang nắm cơ hội vô cùng lớn để giành tấm vé tiến vào vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup dành cho 12 đội mạnh nhất châu lục. Không những vậy, còn nhận định rằng, đội tuyển Việt Nam vừa tạo nên một cột mốc đáng nhớ trong lịch sử bóng đá Việt Nam sau 59 năm.

"Với việc đánh bại Indonesia 4-0, tuyển Việt Nam ngự trị ngôi đầu bảng G. Tấm vé tiến vào vòng loại cuối cùng dành cho 12 đội mạnh nhất châu lục với họ đã nằm trong tầm tay.

Bóng đá Việt Nam đã phát triển chóng mặt trong những năm gần đây, kể cả cấp đội trẻ lẫn ĐTQG. Việt Nam đối đầu Indonesia ở tâm thế là đội chiếu trên. Ở BXH FIFA mới nhất, vị trí của hai đội cũng là quá chênh lệch khi Việt Nam xếp hạng 92 còn Indonesia chỉ là 173.

Sau thế trận bế tắc và không thể ghi bàn trong hiệp 1 thì tuyển Việt Nam đã trình diễn sức mạnh hàng công hủy diệt ở hiệp 2 khi trút tới 4 bàn vào lưới Indonesia. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên trong lịch sử 59 năm của bóng đá Việt Nam cấp cao nhất, họ đã đánh bại Indonesia bốn bàn không gỡ, lập nên một kỷ lục mới".

Sau trận ‘hủy diệt’ Indonesia, báo Trung ‘tiên tri’ kết quả trận đấu Việt Nam - UAE, liệu HLV Park có tạo kỳ tích sau 59 năm? - Ảnh 1
Truyền thông Trung Quốc nhận định đội tuyển Việt Nam đã 'áp đảo' Indonesia bốn bàn không gỡ, lập nên một kỷ lục mới - Ảnh: Thanh Niên

Ngoài việc nói về "kỳ tích lịch sử" của bóng đá Việt Nam, tờ Sohu còn dự đoán thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ giành kết quả khả quan trước UAE ở lượt trận cuối để đi tiếp với ngôi nhất bảng. Trong tương lai, Việt Nam sẽ là đối thủ "đáng gờm" của bóng đá châu Á, cụ thể tờ Sohu phân tích: 

"Sau chiến thắng hủy diệt, tuyển Việt Nam có 14 điểm, tạo khoảng cách 2 điểm với UAE và tiếp tục đứng nhất bảng. Xét về thành tích đối đầu, tuyển Việt Nam có rất nhiều hy vọng giành một kết quả khả quan trước UAE để đi tiếp với ngôi đầu. Ngay cả khi chỉ đứng nhì bảng, đội tuyển Việt Nam cũng thênh thang cơ hội đi tiếp vào vòng đấu dành cho 12 đội mạnh nhất châu lục.

Trong lịch sử, tuyển Việt Nam chưa từng lọt vào vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup. Bây giờ, họ đang có cơ hội tạo nên một trang sử mới. Trong tương lai, Việt Nam sẽ là thế lực không thể không nhắc đến của bóng đá châu Á, đồng thời cũng sẽ là đối thủ lớn ở ĐTQG Trung Quốc".

Sau trận ‘hủy diệt’ Indonesia, báo Trung ‘tiên tri’ kết quả trận đấu Việt Nam - UAE, liệu HLV Park có tạo kỳ tích sau 59 năm? - Ảnh 2
Tiền đạo đội tuyển Việt Nam cho thấy phẩm chất sát thủ trong vòng cấm của mình - Ảnh: Lao Động

Khác với tuyển Việt Nam thì tuyển Trung Quốc chỉ đang đứng nhì bảng A với 13 điểm sau 6 lượt trận, trong khi đội dẫn đầu Syria toàn thắng với 21 điểm sau 7 lượt trận. Hiện Trung Quốc cũng bị đẩy khỏi danh sách 5 đội nhì bảng xuất sắc nhất (chỉ đứng thứ 6 dưới Lebanon, Uzbekistan, UAE, Iran và Oman). 

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Danh sách các đội nhì xuất sắc - Ảnh: Internet
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Danh sách ở bảng G - Ảnh: Internet
Đến FIFA cũng phải 'choáng' trước thành tích không tưởng của đội tuyển Việt Nam

Đến FIFA cũng phải 'choáng' trước thành tích không tưởng của đội tuyển Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đánh giá tuyển Việt Nam là một đối thủ đáng gờm, đồng thời là ứng cử viên sáng giá cho vị trí đại diện bảng G trong vòng loại World Cup 2022 sau trận thắng 4-0 đêm qua trước tuyển Indonesia.

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