Thót tim ông bố ôm con đu lắt lẻo ngoài cửa sổ tầng 14 suốt 3h để trả thù vợ, tiếng cầu xin của đứa bé ám ảnh những người có mặt

Thế giới 15/07/2021 18:45

Hành động dại dột của người đàn ông này chỉ vì xuất phát từ nguyên nhân nghi ngờ vợ ngoại tình.

Thời gian gần đây, không ít những bi kịch gia đình xảy ra xuất phát từ sự phản bội của người vợ/chồng. Và khi những mâu thuẫn trong gia đình không được giải quyết thì nhiều ngườilại nảy sinh ý định kết liễu cuộc đời của chính họ, và cả những đứa trẻ vô tội. Như trường hợp cặp vợ chồng dưới đây. 

Được biết, người chồng (34 tuổi) vì luôn ám ảnh vợ đang ngoại tình sau lưng anh ta nên đã đặt camera theo dõi vợ. Sau khi bắt cóc con trai 3 tuổi đến căn hộ mình thuê, anh ta đã gửi tin nhắn đe doạ tới cho người vợ và tuyên bố sẽ giết con trai cũng như tự kết liễu đời mình. Hàng xóm bàng hoàng phát hiện anh ta liều mạng ôm con đu ở mép cửa sổ trên căn hộ tầng 14 liền báo cho cảnh sát đến giải cứu đứa trẻ. Mặc dù đứa con sợ hãi đến mức liên tục khóc thét và cầu xin bố rằng: "Con sợ lắm, cho con đi" trong suốt gần 3 giờ đồng hồ nhưng người bố vẫn luôn miệng đe dọa sẽ thả tay để cậu bé rơi xuống đất. May mắn, sau khi cơ quan chức năng có mặt và thuyết phục suốt 1 tiếng, cuối cùng, người bố cũng đã chịu giải thoát cho đứa trẻ. Cảnh sát lập tức ập vào căn hộ và bắt giữ người đàn ông này. 

Thót tim ông bố ôm con đu lắt lẻo ngoài cửa sổ tầng 14 suốt 3h để trả thù vợ, tiếng cầu xin của đứa bé ám ảnh những người có mặt - Ảnh 1
Người đàn ông ôm con nhỏ đu lên bệ cửa sổ - Ảnh: Internet

Theo lời chia sẻ của người vợ (40 tuổi) thì chị muốn ly hôn với người đàn ông côn đồ trên, nhưng liền bị anh ta tấn công bằng búa. Bằng chứng trong những bức ảnh được cảnh sát công bố sau đó, trên khuôn mặt của người vợ tội nghiệp đầy những vết thương, đôi mắt thâm tím. Đồng thời, chị cũng tiết lộ con trai riêng 19 tuổi của mình cũng từng bị người này trói trong suốt 6 giờ khi hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. 

Thót tim ông bố ôm con đu lắt lẻo ngoài cửa sổ tầng 14 suốt 3h để trả thù vợ, tiếng cầu xin của đứa bé ám ảnh những người có mặt - Ảnh 2
Hình ảnh khiến ai nấy thót tim, chỉ cần sảy tay có thể khiến cả 2 mất mạng trong phút chốc - Ảnh: Internet

 Đáng nói, người chồng sau khi bị bắt đã có những lời biện minh đáng phẫn nộ cho hành động của mình rằng: "Tôi đâu có muốn làm thế. Tôi chỉ muốn vợ phải sợ thôi. Tôi muốn cô ấy để tâm đến tôi vì tôi yêu cô ấy rất nhiều, rất rất nhiều". Tuy nhiên, người đàn ông này sẽ phải đối mặt với án tù lên đến 10 năm nếu bị kết tội "suýt giết trẻ vị thành viên". Được biết, sự việc hy hữu xảy ra ở thành phố Irkutsk (thuộc miền Nam nước Nga). 

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