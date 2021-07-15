Thời gian gần đây, không ít những bi kịch gia đình xảy ra xuất phát từ sự phản bội của người vợ/chồng. Và khi những mâu thuẫn trong gia đình không được giải quyết thì nhiều ngườilại nảy sinh ý định kết liễu cuộc đời của chính họ, và cả những đứa trẻ vô tội. Như trường hợp cặp vợ chồng dưới đây.

Được biết, người chồng (34 tuổi) vì luôn ám ảnh vợ đang ngoại tình sau lưng anh ta nên đã đặt camera theo dõi vợ. Sau khi bắt cóc con trai 3 tuổi đến căn hộ mình thuê, anh ta đã gửi tin nhắn đe doạ tới cho người vợ và tuyên bố sẽ giết con trai cũng như tự kết liễu đời mình. Hàng xóm bàng hoàng phát hiện anh ta liều mạng ôm con đu ở mép cửa sổ trên căn hộ tầng 14 liền báo cho cảnh sát đến giải cứu đứa trẻ. Mặc dù đứa con sợ hãi đến mức liên tục khóc thét và cầu xin bố rằng: "Con sợ lắm, cho con đi" trong suốt gần 3 giờ đồng hồ nhưng người bố vẫn luôn miệng đe dọa sẽ thả tay để cậu bé rơi xuống đất. May mắn, sau khi cơ quan chức năng có mặt và thuyết phục suốt 1 tiếng, cuối cùng, người bố cũng đã chịu giải thoát cho đứa trẻ. Cảnh sát lập tức ập vào căn hộ và bắt giữ người đàn ông này.