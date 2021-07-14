Nửa đêm, vợ gào khóc ầm ĩ giữa đường mặc 2 con nhỏ sợ sệt, hành động trút giận sau đó của người chồng khiến tất cả 'đứng hình'

Đời sống 14/07/2021 08:38

Đôi vợ chồng kẻ khóc người la, cãi nhau giữa phố, mặc kệ sự chứng kiến của 2 đứa con nhỏ.

Mới đây, trên nhiều group kín mạng xã hội đang xôn xao câu chuyện một gia đình cãi nhau giữa phố vào ban đêm. Cụ thể, đoạn clip cho thấy đôi vợ chồng cùng 2 con nhỏ đang di chuyển trên đường, nhưng không hiểu vì lý do gì mà cô vợ đột ngột đòi xuống xe, ngồi bệt dưới vỉa hè. Không chỉ vậy người phụ nữ này còn quăng chiếc mũ bảo hiểm ra đất, la lối, gào thét mặc kệ ánh mắt tò mò của người đi đường.

Nửa đêm, vợ gào khóc ầm ĩ giữa đường mặc 2 con nhỏ sợ sệt, hành động trút giận sau đó của người chồng khiến tất cả 'đứng hình' - Ảnh 1
Cô vợ bướng bỉnh ngồi bệt trên vỉa hè, mặc cho chồng có khuyên bảo ra sao - Ảnh: Cắt từ clip

 Chứng kiến cảnh vợ vùng vằng giận dỗi, người chồng “sôi máu” cầm chiếc mũ bảo hiểm trên tay đập tanh bành xuống đất. Thấy vậy, người vợ càng không giữ được bình tĩnh và khóc to hơn. Đáng nói, tất cả sự việc xảy ra đều trước sự chứng kiến của 2 đứa trẻ. Chúng chỉ biết ngơ ngác nhìn. Đặc biệt, hình ảnh cậu bé áo đỏ ngồi trên xe cúi đầu buồn bã cũng khiến nhiều người xót xa. 

Nửa đêm, vợ gào khóc ầm ĩ giữa đường mặc 2 con nhỏ sợ sệt, hành động trút giận sau đó của người chồng khiến tất cả 'đứng hình' - Ảnh 2
Nửa đêm, vợ gào khóc ầm ĩ giữa đường mặc 2 con nhỏ sợ sệt, hành động trút giận sau đó của người chồng khiến tất cả 'đứng hình' - Ảnh 3
Anh chồng tức giận đập mũ bảo hiểm vỡ tanh bành rồi bỏ đi trước sự chứng kiến của 2 đứa trẻ - Ảnh: Cắt từ clip

 Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã thu hút được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đa phần các ý kiến đều cảm thấy khá bức xúc trước cách hành xử của đôi vợ chồng, đặc biệt là thái độ bướng bỉnh của người vợ. Bên cạnh đó, nhiều người cũng đưa ra lời khuyên nhủ tới bố mẹ 2 bé, bởi trong cuộc sống, đôi khi có những lúc vợ chồng “cơm không lành canh không ngọt” dẫn đến tranh luận hay thậm chí là cãi nhau trước mặt con, thế nhưng, người lớn cần phải biết cách làm chủ bản thân để không dẫn đến những hành động bộc phát, gây ảnh hưởng tâm lý đến con trẻ.

Hiện, đoạn clip vẫn đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, nhiều người tò mò muốn biết diễn tiến tiếp theo của sự việc là như thế nào. 

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Từ khóa:   bố mẹ cãi nhau cãi nhau với chồng chuyện vợ chồng

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