Mới đây, trên nhiều group kín mạng xã hội đang xôn xao câu chuyện một gia đình cãi nhau giữa phố vào ban đêm. Cụ thể, đoạn clip cho thấy đôi vợ chồng cùng 2 con nhỏ đang di chuyển trên đường, nhưng không hiểu vì lý do gì mà cô vợ đột ngột đòi xuống xe, ngồi bệt dưới vỉa hè. Không chỉ vậy người phụ nữ này còn quăng chiếc mũ bảo hiểm ra đất, la lối, gào thét mặc kệ ánh mắt tò mò của người đi đường.

Cô vợ bướng bỉnh ngồi bệt trên vỉa hè, mặc cho chồng có khuyên bảo ra sao - Ảnh: Cắt từ clip

Chứng kiến cảnh vợ vùng vằng giận dỗi, người chồng “sôi máu” cầm chiếc mũ bảo hiểm trên tay đập tanh bành xuống đất. Thấy vậy, người vợ càng không giữ được bình tĩnh và khóc to hơn. Đáng nói, tất cả sự việc xảy ra đều trước sự chứng kiến của 2 đứa trẻ. Chúng chỉ biết ngơ ngác nhìn. Đặc biệt, hình ảnh cậu bé áo đỏ ngồi trên xe cúi đầu buồn bã cũng khiến nhiều người xót xa.